ДБР затримало власника онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей — Finance.ua

ДБР затримало власника онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей Сьогодні 18:45 — Кримінал

ДБР затримало власника онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «Pin-up». Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами рф — реальними власниками онлайн-казино.

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«У межах розслідування її діяльності, слідчі Бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору», — додали в ДБР.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111−2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

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Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

При цьому фігурантами навіть вживалися протиправні та безрезультатні спроби зняття арештів з переданих до АРМА активів.

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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2024 року № 1088-р погоджено придбання АРМА за рахунок вищевказаних коштів, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривень, що вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.

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