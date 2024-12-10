Голову АМКУ Кириленка підозрюють у збагаченні на понад 72 млн грн: раніше було 56 млн грн — Finance.ua

Голову АМКУ Кириленка підозрюють у збагаченні на понад 72 млн грн: раніше було 56 млн грн Вчора 15:16 — Кримінал

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, з 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини.

Серед набутого майна:

сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею майже в 700 квадратів;

будинок на понад 220 квадратів та 2 земельні ділянки під Києвом;

два гаражних бокси;

шість машиномісць;

три нежитлових приміщення площею понад 190 квадратів;

автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість активів склала 72,8 млн грн, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та його родини не дозволяли здійснити такі придбання.

Нагадаємо, що 14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368−5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366−2 КК).

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