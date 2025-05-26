Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции — Finance.ua

Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции Сегодня 10:02

Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Они касаются троих украинцев, четверых россиян, а также компаний, связанных с онлайн-казино Pin-Up.

Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева, которому раньше было подконтрольно стратегическое предприятие «Мотор Сич». 22 мая Служба безопасности Украины арестовала активы Александра Богуслаева, недавно задержанного в Монако.

Также в санкционный список попали Игорь Мосийчук — бывший народный депутат Украины, проживающий в Австрии, откуда продвигает пророссийские нарративы, и Ростислав Шапошников — основатель общественного движения «Дорожный контроль», проживающий в США.

Кроме того, санкции ввели против российских бизнесменов с криминальной репутацией Геннадия Петрова, Сергея Михайлова и Сергея Лалакина, а также против Ахмеда Дудаева — главного пропагандиста главы Чечни Рамзана Кадырова.

Согласно приложениям к указам применяются, в частности, следующие ограничения:

лишение государственных наград;

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

предотвращение выведения капиталов;

запрет на распространение медиа на территории Украины.

В список введенных санкций Зеленского попал владелец онлайн-казино Pin-Up, российский бизнесмен Дмитрий Пунин.

Вместе с Пуниным санкции введены против его партнеров Ивана Банникова и Александра Матяшова, а также связанных с ними компаний, в частности кипрской Guruflow Team Ltd, на которую зарегистрирован Pin-Up.

Ограничения также наложены на украинские фирмы, относящиеся к Pin-Up: «Укр Гейм Технолоджи», «Транитадевелопмент», «Турбо.юа», «Виктория-Софт» и другие.

Ранее сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up., а директора отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских средств.

Зеленский заявил , что Украина работает над синхронизацией санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

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Как пояснил президент, первый пакет ограничения был применен против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовым махинациям и схемам обхода санкций в интересах рф.

Второй пакет — это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине. В свою очередь, третий санкционный пакет — против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним.

«Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно — это физические и юридические лица из россии и связанные с ней, работающие на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО вскоре последуют», — подчеркнул Зеленский.

Діло По материалам:

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