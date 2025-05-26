Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции — Finance.ua
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Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции

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Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции
Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Они касаются троих украинцев, четверых россиян, а также компаний, связанных с онлайн-казино Pin-Up.
Об этом свидетельствуют соответствующие указы № 344/2025 и № 345/2025 на сайте Офиса президента.
Санкции были введены против Александра Богуслаева — сына Вячеслава Богуслаева, которому раньше было подконтрольно стратегическое предприятие «Мотор Сич». 22 мая Служба безопасности Украины арестовала активы Александра Богуслаева, недавно задержанного в Монако.
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Также в санкционный список попали Игорь Мосийчук — бывший народный депутат Украины, проживающий в Австрии, откуда продвигает пророссийские нарративы, и Ростислав Шапошников — основатель общественного движения «Дорожный контроль», проживающий в США.
Кроме того, санкции ввели против российских бизнесменов с криминальной репутацией Геннадия Петрова, Сергея Михайлова и Сергея Лалакина, а также против Ахмеда Дудаева — главного пропагандиста главы Чечни Рамзана Кадырова.
Согласно приложениям к указам применяются, в частности, следующие ограничения:
  • лишение государственных наград;
  • блокировка активов;
  • ограничение торговых операций;
  • предотвращение выведения капиталов;
  • запрет на распространение медиа на территории Украины.
В список введенных санкций Зеленского попал владелец онлайн-казино Pin-Up, российский бизнесмен Дмитрий Пунин.
Вместе с Пуниным санкции введены против его партнеров Ивана Банникова и Александра Матяшова, а также связанных с ними компаний, в частности кипрской Guruflow Team Ltd, на которую зарегистрирован Pin-Up.
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Ограничения также наложены на украинские фирмы, относящиеся к Pin-Up: «Укр Гейм Технолоджи», «Транитадевелопмент», «Турбо.юа», «Виктория-Софт» и другие.
Ранее сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.
Кроме того, ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up., а директора отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских средств.
Зеленский заявил, что Украина работает над синхронизацией санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.
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Как пояснил президент, первый пакет ограничения был применен против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовым махинациям и схемам обхода санкций в интересах рф.
Второй пакет — это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине. В свою очередь, третий санкционный пакет — против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним.
«Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно — это физические и юридические лица из россии и связанные с ней, работающие на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО вскоре последуют», — подчеркнул Зеленский.
По материалам:
Діло
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