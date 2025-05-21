Трамп не поддержал санкции против россии, чтобы наладить экономическое сотрудничество с путиным — NYT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп не поддержал санкции против россии, чтобы наладить экономическое сотрудничество с путиным — NYT

60
Трамп не поддержал санкции против россии, чтобы наладить экономическое сотрудничество с путиным — NYT
Трамп не поддержал санкции против россии, чтобы наладить экономическое сотрудничество с путиным — NYT
Президент США Дональд Трамп после разговора с владимиром путиным отказался поддерживать санкционное давление ЕС на россию, выразив желание развивать экономическое сотрудничество с москвой.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
В разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Трамп заявил, что Украина и россия должны самостоятельно найти решение войны. Это противоречит его предыдущим обещаниям завершить конфликт за 24 часа.
Читайте также
Шесть источников, знакомых с ситуацией, сообщили, что Трамп отступил от угроз присоединиться к европейским санкциям против россии, фактически отмежевавшись от мирного процесса.
Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что администрация Трампа оказывает давление на Украину, а не на россию. Чиновник Белого дома объяснил NYT, что новые санкции против россии могут навредить экономическим интересам США, тогда как Трамп стремится их усилить.
Европейские лидеры поняли, что США не будут поддерживать дальнейшее ужесточение санкций против кремля, хотя ранее Трамп в соцсетях периодически угрожал россии санкциями.
Читайте также
После разговора с путиным эти заявления исчезли. Источники отмечают, что путин, вероятно, акцентировал внимание на экономических перспективах, учитывая коммерческие интересы Трампа.
В результате Европа планирует вводить новые санкции, в то время как США склоняются к сотрудничеству с россией, что создает напряжение в НАТО. Европейский высокопоставленный чиновник, участвовавший в переговорах, подчеркнул, что угрозы Трампа санкциями были скорее демонстративными, и он не собирался их выполнять без прекращения огня со стороны путина.
Двухчасовой разговор Дональда Трампа с владимиром путиным 19 мая был настолько успешным, что лидеры «не спешили его завершать», заявил российский чиновник. После этого Трамп заявил, что Украина и россия должны немедленно начать подготовку к мирным переговорам без участия США.
Читайте также
Он также провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии, которые были ошеломлены итогами его беседы с путиным. Эта позиция резко контрастировала с предыдущим ультиматумом Вашингтона, поддержанным Трампом, который угрожал россии новыми санкциями в случае отказа от 30-дневного перемирия.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems