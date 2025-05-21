Трамп не поддержал санкции против россии, чтобы наладить экономическое сотрудничество с путиным — NYT Сегодня 15:15

Трамп не поддержал санкции против россии, чтобы наладить экономическое сотрудничество с путиным — NYT

Президент США Дональд Трамп после разговора с владимиром путиным отказался поддерживать санкционное давление ЕС на россию, выразив желание развивать экономическое сотрудничество с москвой.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Трамп заявил, что Украина и россия должны самостоятельно найти решение войны. Это противоречит его предыдущим обещаниям завершить конфликт за 24 часа.

Шесть источников, знакомых с ситуацией, сообщили, что Трамп отступил от угроз присоединиться к европейским санкциям против россии, фактически отмежевавшись от мирного процесса.

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что администрация Трампа оказывает давление на Украину, а не на россию. Чиновник Белого дома объяснил NYT, что новые санкции против россии могут навредить экономическим интересам США, тогда как Трамп стремится их усилить.

Европейские лидеры поняли, что США не будут поддерживать дальнейшее ужесточение санкций против кремля, хотя ранее Трамп в соцсетях периодически угрожал россии санкциями.

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После разговора с путиным эти заявления исчезли. Источники отмечают, что путин, вероятно, акцентировал внимание на экономических перспективах, учитывая коммерческие интересы Трампа.

В результате Европа планирует вводить новые санкции, в то время как США склоняются к сотрудничеству с россией, что создает напряжение в НАТО. Европейский высокопоставленный чиновник, участвовавший в переговорах, подчеркнул, что угрозы Трампа санкциями были скорее демонстративными, и он не собирался их выполнять без прекращения огня со стороны путина.

Двухчасовой разговор Дональда Трампа с владимиром путиным 19 мая был настолько успешным, что лидеры «не спешили его завершать», заявил российский чиновник. После этого Трамп заявил, что Украина и россия должны немедленно начать подготовку к мирным переговорам без участия США.

Он также провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии, которые были ошеломлены итогами его беседы с путиным. Эта позиция резко контрастировала с предыдущим ультиматумом Вашингтона, поддержанным Трампом, который угрожал россии новыми санкциями в случае отказа от 30-дневного перемирия.

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