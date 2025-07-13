BYD представила универсал-гибрид с запасом хода более 2000 км — Finance.ua
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BYD представила универсал-гибрид с запасом хода более 2000 км

Технологии&Авто
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BYD представила универсал-гибрид с запасом хода более 2000 км
BYD представила универсал-гибрид с запасом хода более 2000 км
Китайский автогигант BYD вывел на внутренний рынок новый гибридный универсал Seal 06 DM-i, стартовая цена которого составляет примерно 15 230 долларов США.
Об этом пишет interesting engineering.
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Новинка получила комбинированный запас хода до 2000 километров, расход топлива — 3,1 литра на 100 км и багажник объемом 670 литров.
Несмотря на то, что универсалы не слишком популярны на китайском рынке, где преобладают кроссоверы, интерес к таким моделям растет благодаря стремительному развитию электрифицированного транспорта.
Благодаря более низкому кузову и аэродинамическому дизайну универсалы экономичнее внедорожников, сохраняя одновременно практичность. BYD планирует не только закрепиться на домашнем рынке, но и выйти с этой моделью в Европу.
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Seal 06 DM-i имеет два варианта силовой установки. Базовая версия сочетает бензиновый двигатель объемом 1,5 л (99 л.с.) и электромотор на 161 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,7 секунды. Батарея емкостью 10,08 кВтч обеспечивает до 80 км хода на электротяге.
Вторая модификация комплектуется более мощным электродвигателем на 215 л.с., что сокращает время разгона до 7,7 секунды.
Благодаря аккумулятору на 18,7 кВтч запас хода без бензина достигает 150 км. Зарядить батарею с 30 до 80% можно за 25 минут.
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Автомобиль оснащен системой DiPilot 100 с мощностью 100 триллионов операций в секунду, что позволяет поддерживать автопилот на трассах. В комплектации — 12 камер, 5 радаров и 12 ультразвуковых датчиков.
Универсал поддерживает функцию Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет питать внешние устройства от автомобиля — полезно для кемпингов и выездов на природу.
BYD планирует представить эту модель европейскому рынку в ближайшее время.
По материалам:
НВ
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