BYD представила гибридный седан и универсал Seal 06 в Европе — Finance.ua
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BYD представила гибридный седан и универсал Seal 06 в Европе

Технологии&Авто
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BYD представила гибридный седан и универсал Seal 06 в Европе
BYD представила гибридный седан и универсал Seal 06 в Европе
Компания BYD расширяет свое присутствие на рынке Европы с новым гибридным плагином — Seal 06.
Модель, которая предлагает в качестве кузова как седан, так и универсал, станет серьезным конкурентом для таких авто, как BMW 330e и Skoda Superb iV. Обе версии автомобиля оснащены силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 98 л.с. и аккумулятора емкостью 10 или 16 кВтч, что обеспечивает электрический запас хода до 90 км. При этом мощность агрегата варьируется от 160 до 213 л. км, а разгон до 100 км/ч занимает менее 8 секунд.
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Seal 06 будет оборудован передним приводом и бесступенчатой ​​трансмиссией CVT. По размерам автомобиль сопоставим с конкурентами — длина составляет около 4,8 метра, а высота — 1,5 метра. Салон оснащен цифровой панелью и 15,6-дюймовым вращающимся экраном.
BYD также планирует увеличить долю рынка плагин-гибридов в Европе, поскольку эта технология служит мостом для покупателей, желающих перейти от автомобилей с ДВС к электрическим. Стоимость модели пока не раскрыта, но аналоги от BYD, такие как Seal-U PHEV, стартуют от 33 000 фунтов стерлингов.
По материалам:
Ampercar
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