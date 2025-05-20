BYD представила гибридный седан и универсал Seal 06 в Европе — Finance.ua

BYD представила гибридный седан и универсал Seal 06 в Европе Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

BYD представила гибридный седан и универсал Seal 06 в Европе

Компания BYD расширяет свое присутствие на рынке Европы с новым гибридным плагином — Seal 06.

Модель, которая предлагает в качестве кузова как седан, так и универсал, станет серьезным конкурентом для таких авто, как BMW 330e и Skoda Superb iV. Обе версии автомобиля оснащены силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 98 л.с. и аккумулятора емкостью 10 или 16 кВтч, что обеспечивает электрический запас хода до 90 км. При этом мощность агрегата варьируется от 160 до 213 л. км, а разгон до 100 км/ч занимает менее 8 секунд.

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Seal 06 будет оборудован передним приводом и бесступенчатой ​​трансмиссией CVT. По размерам автомобиль сопоставим с конкурентами — длина составляет около 4,8 метра, а высота — 1,5 метра. Салон оснащен цифровой панелью и 15,6-дюймовым вращающимся экраном.

BYD также планирует увеличить долю рынка плагин-гибридов в Европе, поскольку эта технология служит мостом для покупателей, желающих перейти от автомобилей с ДВС к электрическим. Стоимость модели пока не раскрыта, но аналоги от BYD, такие как Seal-U PHEV, стартуют от 33 000 фунтов стерлингов.

Ampercar По материалам:

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