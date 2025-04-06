BYD планирует удвоить продажи за пределами Китая — Finance.ua
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BYD планирует удвоить продажи за пределами Китая

Фондовый рынок
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BYD планирует удвоить продажи за пределами Китая
BYD планирует удвоить продажи за пределами Китая
BYD продала 417 204 авто за рубежом в 2024 году и ожидает «существенного роста» на некоторых рынках в этом году. В целом китайский автогигант планирует удвоить свои продажи за пределами Китая до более чем 800 тыс. автомобилей в 2025 году.
Об этом заявил главный исполнительный директор китайского автогиганта BYD Ван Чуаньфу, пишет Reuters.

Основные рынки

Компания видит «прекрасные возможности» для быстрого роста в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Великобритании.
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В то же время Ван говорит, что BYD не планирует продавать свои автомобили в Канаде и Соединенных Штатах Америки в краткосрочной перспективе. Администрация президента США Дональда Трампа сохранила 100% пошлины на электромобили китайского производства, как и Канада.
Ван также сказал аналитикам, что он уверен, что рентабельность BYD превысит прибыльность Toyota.
В настоящее время Toyota является лидером по объему продаж. В 2024 году компания продала 10,8 миллиона автомобилей.
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В прошлом году BYD поставила 4,27 миллиона автомобилей по всему миру. В этом году BYD планирует продать 5,5 миллиона единиц.
Также компания намерена вывести свои доступные технологии умного вождения на мировой рынок в 2026 или 2027 году.
По материалам:
НВ
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