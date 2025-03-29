BYD установила новый рекорд по прибыли и выручке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BYD установила новый рекорд по прибыли и выручке

Фондовый рынок
14
BYD установила новый рекорд по прибыли и выручке
BYD установила новый рекорд по прибыли и выручке
Китайский производитель электромобилей BYD в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 73,1% до рекордных $2,1 млрд (15 млрд юаней). Выручка за этот период выросла на 52,7% до $37,92 млрд (274,9 млрд юаней).
Об этом пишет Reuters.
Читайте также
По итогам года прибыль компании поднялась на 34% до $5,56 млрд (40,3 млрд юаней), а выручка — на 29%.
Акции BYD в Гонконге выросли на 51% с начала года, приблизившись к историческому максимуму.
В 2024 году BYD обошла Volkswagen, став лидером продаж авто в Китае с рекордными 4,25 млн единиц.
Читайте также
Продажи автомобилей и сопутствующих товаров, формирующих 79,4% дохода, принесли 22,3% валовой прибыли — на 1,3 пункта больше, чем в 2023 году.
Компания активно продвигает доступные модели, усиливая ценовую конкуренцию на китайском рынке.
Недавно BYD представила платформу для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой и объявила о бесплатных функциях разумного вождения для большинства моделей. Экспорт вырос на 71,9%, составив 10% от общих продаж.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems