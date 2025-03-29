BYD установила новый рекорд по прибыли и выручке — Finance.ua

BYD установила новый рекорд по прибыли и выручке Сегодня 05:14 — Фондовый рынок

BYD установила новый рекорд по прибыли и выручке

Китайский производитель электромобилей BYD в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 73,1% до рекордных $2,1 млрд (15 млрд юаней). Выручка за этот период выросла на 52,7% до $37,92 млрд (274,9 млрд юаней).

Об этом пишет Reuters.

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По итогам года прибыль компании поднялась на 34% до $5,56 млрд (40,3 млрд юаней), а выручка — на 29%.

Акции BYD в Гонконге выросли на 51% с начала года, приблизившись к историческому максимуму.

В 2024 году BYD обошла Volkswagen, став лидером продаж авто в Китае с рекордными 4,25 млн единиц.

Продажи автомобилей и сопутствующих товаров, формирующих 79,4% дохода, принесли 22,3% валовой прибыли — на 1,3 пункта больше, чем в 2023 году.

Компания активно продвигает доступные модели, усиливая ценовую конкуренцию на китайском рынке.

Недавно BYD представила платформу для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой и объявила о бесплатных функциях разумного вождения для большинства моделей. Экспорт вырос на 71,9%, составив 10% от общих продаж.

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