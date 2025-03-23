BYD представила революционную систему зарядки электромобилей: 470 км за 5 минут — Finance.ua

BYD представила революционную систему зарядки электромобилей: 470 км за 5 минут Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

BYD представила революционную систему зарядки электромобилей: 470 км за 5 минут

Китайский автопроизводитель BYD представил новую систему для электромобилей, которая позволяет заряжать автомобиль почти так же быстро, как заправлять обычный автомобиль.

Об этом пишет Bloomberg.

Первыми электромобилями на архитектуре 1000 Вт будут седан Han L и внедорожник Qin L.

Что известно о новой системе

Новая система зарядки и аккумуляторов обеспечивает запас хода авто в 470 км всего за пять минут зарядки, рассказал основатель и глава компании Ван Чуаньфу во время прямой трансляции из головного офиса компании в Шэньчжэне.

Это быстрее, чем зарядные станции Tesla Superchargers, добавляющие до 275 км запаса хода за 15 минут, или электроседан Mercedes-Benz CLA, получающий 325 км за 10 минут.

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Тесты проводили на Han L. Новая платформа для электромобилей позволит разгонять авто до 100 км/ч за 2 секунды.

BYD планирует выстроить в Китае более 4000 станций ультрабыстрой зарядки.

Аналитики считают, что новая платформа может увеличить спрос на электромобили BYD и поможет компании догнать продажи гибридов, которые в 2024 году превосходили электрокары.

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Новая платформа может стать конкурентом для китайской компании CATL, крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей.

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