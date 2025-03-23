BYD представила революционную систему зарядки электромобилей: 470 км за 5 минут — Finance.ua
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BYD представила революционную систему зарядки электромобилей: 470 км за 5 минут

Технологии&Авто
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BYD представила революционную систему зарядки электромобилей: 470 км за 5 минут
BYD представила революционную систему зарядки электромобилей: 470 км за 5 минут
Китайский автопроизводитель BYD представил новую систему для электромобилей, которая позволяет заряжать автомобиль почти так же быстро, как заправлять обычный автомобиль.
Об этом пишет Bloomberg.
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Что известно о новой системе

Новая система зарядки и аккумуляторов обеспечивает запас хода авто в 470 км всего за пять минут зарядки, рассказал основатель и глава компании Ван Чуаньфу во время прямой трансляции из головного офиса компании в Шэньчжэне.
Это быстрее, чем зарядные станции Tesla Superchargers, добавляющие до 275 км запаса хода за 15 минут, или электроседан Mercedes-Benz CLA, получающий 325 км за 10 минут.
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BYD планирует выстроить в Китае более 4000 станций ультрабыстрой зарядки.
Аналитики считают, что новая платформа может увеличить спрос на электромобили BYD и поможет компании догнать продажи гибридов, которые в 2024 году превосходили электрокары.
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По материалам:
Forbes.ua
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