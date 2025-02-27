BYD выпустит на рынок Франции электрический внедорожник за $30 тысяч — Finance.ua
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BYD выпустит на рынок Франции электрический внедорожник за $30 тысяч

Технологии&Авто
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BYD выпустит на рынок Франции электрический внедорожник за $30 тысяч
BYD выпустит на рынок Франции электрический внедорожник за $30 тысяч
Китайский автогигант BYD выпустит на рынок Франции новый электрический компактный внедорожник с более низкой, чем у большинства конкурентов, начальной ценой 28 990 евро ($30 358).
Об этом сообщает Reuters.
Электрокар под названием Atto 2 станет самым доступным внедорожником китайского автоконцерна, который добавит конкурентоспособный продукт в европейском сегменте малых кроссоверов B-SUV-класса (SUV — sport utility vehicle /практичный спортивный автомобиль/ - маркетинговый термин для авто, которое имеет кузов «универсал» и часто полный привод. — Ред.).
BYD представила Atto 2 во вторник на парижской арене «Ла Дефанс» (Paris' La Défense Arena), крупнейшей концертной арене в Европе в западном пригороде Парижа.
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Начальная цена Atto 2 ниже его ближайших конкурентов Kia Niro на 5000 евро, Opel Mokka-e на 6000 евро и Peugeot e-2008 на 7000 евро, даже несмотря на то, что на две последние модели от компании Stellantis распространяются французские стимулы (скидки при покупке этих авто) до 4 000 евро.
В то же время Stellantis Citroen e-C3 останется примерно на 6000 евро дешевле, чем Atto 2, даже без стимулов, которые делают приобретение автомобиля Citroen еще более привлекательным.
По материалам:
Укрінформ
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