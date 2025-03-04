BYD планирует строительство заводов в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BYD планирует строительство заводов в ЕС

Фондовый рынок
17
BYD планирует строительство заводов в ЕС
BYD планирует строительство заводов в ЕС
В 2024 году количество европейских регистраций BYD выросло на 216% - до 49 984 авто. В то же время компания отстает от MG, которая продала в Европе 243 тыс. автомобилей.
Такую статистику приводит Укравтопром.
Чтобы усилить свое присутствие, BYD фокусируется на локализации производства и расширении розничной торговли.
Читайте также
Китайская компания планирует увеличить количество дилерских центров в Германии с 28 до 120 и строит два сборочных завода — один в Сегеде, Венгрия, который откроется уже в октябре, а другой в Измире, Турция, запланированный на март 2026 года. Эти заводы снизят зависимость от тарифов ЕС на электромобили китайского производства.
BYD также приспосабливается к медленному развитию европейского рынка электромобилей, активно предлагая плагин-гибриды.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.