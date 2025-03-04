BYD планирует строительство заводов в ЕС — Finance.ua

BYD планирует строительство заводов в ЕС
В 2024 году количество европейских регистраций BYD выросло на 216% - до 49 984 авто. В то же время компания отстает от MG, которая продала в Европе 243 тыс. автомобилей.
Такую статистику приводит Укравтопром.
Чтобы усилить свое присутствие, BYD фокусируется на локализации производства и расширении розничной торговли.
Китайская компания планирует увеличить количество дилерских центров в Германии с 28 до 120 и строит два сборочных завода — один в Сегеде, Венгрия, который откроется уже в октябре, а другой в Измире, Турция, запланированный на март 2026 года. Эти заводы снизят зависимость от тарифов ЕС на электромобили китайского производства.
BYD также приспосабливается к медленному развитию европейского рынка электромобилей, активно предлагая плагин-гибриды.
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