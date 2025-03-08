BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео) — Finance.ua

BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео) Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео)

Производитель автомобилей в Китае BYD решил установить на свои машины дроны. На крыше для этого обустроили специальную док-станцию.

Об этом сообщает Carscoops.

Новая система получила название «Ling Yuan». Она предназначена для увеличения эмоций от поездки на автомобиле, говорят разработчики.

Дополнительная система будет устанавливаться на автомобиль не бесплатно, ее можно будет заказать отдельно, как дополнительную функцию. Стоить она будет около $2,2 тыс.

Система будет включать установку док-станции и беспилотник 4К, вероятнее всего, это будет Mavic.

Разработанная система была компанией BYD вместе с DJI. Размеры системы — 0,29 м в квадрате и высота около 215 мм и устанавливается на крыше авто.

Запустить систему можно с помощью специальной кнопки, расположенной в салоне. После ее нажатия у машины открывается крыша, а дрон взлетает в небо.

Дрон может двигаться за автомобилем и производить его съемку на скорости до 54 км/ч.

После завершения съемок дрон возвращается обратно на свою станцию.

Дроном можно управлять непосредственно с дисплея информационно-развлекательной системы автомобиля или через приложение «Ling Yuan». Кроме того, программное обеспечение искусственного интеллекта помогает упорядочивать и редактировать отснятый материал, что облегчает его размещение на платформе социальных сетей.

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