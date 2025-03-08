BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео)

Технологии&Авто
9
BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео)
BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео)
Производитель автомобилей в Китае BYD решил установить на свои машины дроны. На крыше для этого обустроили специальную док-станцию.
Об этом сообщает Carscoops.
Новая система получила название «Ling Yuan». Она предназначена для увеличения эмоций от поездки на автомобиле, говорят разработчики.
Дополнительная система будет устанавливаться на автомобиль не бесплатно, ее можно будет заказать отдельно, как дополнительную функцию. Стоить она будет около $2,2 тыс.
Система будет включать установку док-станции и беспилотник 4К, вероятнее всего, это будет Mavic.
BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео)
Разработанная система была компанией BYD вместе с DJI. Размеры системы — 0,29 м в квадрате и высота около 215 мм и устанавливается на крыше авто.
Запустить систему можно с помощью специальной кнопки, расположенной в салоне. После ее нажатия у машины открывается крыша, а дрон взлетает в небо.
BYD оснастит свои автомобили дронами (фото, видео)
Дрон может двигаться за автомобилем и производить его съемку на скорости до 54 км/ч.
После завершения съемок дрон возвращается обратно на свою станцию.
Дроном можно управлять непосредственно с дисплея информационно-развлекательной системы автомобиля или через приложение «Ling Yuan». Кроме того, программное обеспечение искусственного интеллекта помогает упорядочивать и редактировать отснятый материал, что облегчает его размещение на платформе социальных сетей.
По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems