Представлен новый электрический седан BYD Qin L второго поколения (фото) — Finance.ua

Представлен новый электрический седан BYD Qin L второго поколения (фото)
Представлен новый BYD Qin L второго поколения. Электрический седан поступает в продажу по цене от 119 800 до 139 800 юаней ($16 500 — 19 300).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Qin L — доступная семейная модель С-класса размером со Skoda Octavia.
Его дизайн выдержан в духе 1000-сильных недавно дебютировавших BYD Han L и Tang L. Седан отличается обтекаемым силуэтом и продолговатыми фарами.
Габариты BYD Qin L 2025:
- длина — 4720 мм;
- ширина — 1880 мм;
- высота — 1495 мм;
- колесная база — 2820 мм.
В салоне установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 12,8-дюймовый тачскрин, а также проекция на лобовое стекло.
Мультимедийная система была дополнена искусственным интеллектом DeepSeek. Седан BYD Qin L имеет 460-литровый задний и 65-литровый передний багажник.
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Комплектация BYD Qin L достаточно богата — бесключевой доступ, климат-контроль, холодильник в подлокотнике, электропривод сидений, беспроводная зарядка смартфонов.
К тому же китайский электрокар получил новую систему полуавтономного движения God’s Eye.
Новый BYD Qin L предлагают в версиях мощностью 150 и 218 л. с. Диаметр разворота седана составляет 10,8 м.
На выбор доступны батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: заявленный запас хода составляет 470 и 545 км соответственно. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает 24 минуты.
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