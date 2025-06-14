BYD презентовал дешевый аналог Tesla: цена $15 300 и запас хода 545 км (фото) — Finance.ua

BYD презентовал дешевый аналог Tesla: цена $15 300 и запас хода 545 км (фото) Сегодня 03:29 — Технологии&Авто

BYD презентовал дешевый аналог Tesla: цена $15 300 и запас хода 545 км (фото), Фото: CarNewsChina

Линейка BYD Seal 06 расширена — к плагин-гибриду присоединился электрокар. Дешевый семейный седан будет предложен в версиях с запасом хода до 545 км.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый электромобиль BYD Seal 06 — обтекаемый семейный седан D-класса с высокой оконной линией, аркообразной крышей и раскосыми фарами. От гибридного варианта авто отличается отсутствием радиаторной решетки.

Фото: BYD Auto

Кстати, скоро на рынок выведут еще и электрический универсал.

Модель является дешевым аналогом Tesla, так как у них похожие размеры.

Габариты BYD Seal 06 2025:

длина — 4720 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2820 мм.

Фото: BYD Auto

В салоне BYD Seal 06 установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью. Электрокар имеет 423-литровый задний и 65-литровый багажник. За доплату предлагается система полуавтономного движения.

Новый BYD Seal 06 оснащен 148-сильным мотором и способен развить 160 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: запас хода составляет 470 и 545 км соответственно.

Фото: BYD Auto

Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты. Цена BYD Seal 06 в Китае составляет от 109 800 до 129 800 юаней ($15 300 — 18 000).

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.