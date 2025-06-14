BYD презентовал дешевый аналог Tesla: цена $15 300 и запас хода 545 км (фото) — Finance.ua
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BYD презентовал дешевый аналог Tesla: цена $15 300 и запас хода 545 км (фото)

Технологии&Авто
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BYD презентовал дешевый аналог Tesla: цена $15 300 и запас хода 545 км (фото)
BYD презентовал дешевый аналог Tesla: цена $15 300 и запас хода 545 км (фото), Фото: CarNewsChina
Линейка BYD Seal 06 расширена — к плагин-гибриду присоединился электрокар. Дешевый семейный седан будет предложен в версиях с запасом хода до 545 км.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый электромобиль BYD Seal 06 — обтекаемый семейный седан D-класса с высокой оконной линией, аркообразной крышей и раскосыми фарами. От гибридного варианта авто отличается отсутствием радиаторной решетки.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
Кстати, скоро на рынок выведут еще и электрический универсал.
Модель является дешевым аналогом Tesla, так как у них похожие размеры.

Габариты BYD Seal 06 2025:

  • длина — 4720 мм;
  • ширина — 1880 мм;
  • высота — 1495 мм;
  • колесная база — 2820 мм.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
В салоне BYD Seal 06 установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла разделены высокой консолью. Электрокар имеет 423-литровый задний и 65-литровый багажник. За доплату предлагается система полуавтономного движения.
Новый BYD Seal 06 оснащен 148-сильным мотором и способен развить 160 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: запас хода составляет 470 и 545 км соответственно.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты. Цена BYD Seal 06 в Китае составляет от 109 800 до 129 800 юаней ($15 300 — 18 000).
По материалам:
Фокус
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