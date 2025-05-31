BYD будет продавать свой самый популярный электромобиль в Европе — Finance.ua

BYD будет продавать свой самый популярный электромобиль в Европе Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

BYD будет продавать свой самый популярный электромобиль в Европе

BYD официально начала продажу автомобилей в Европе только в конце 2022 года и уже добилась немалых успехов. Но теперь компания представила то, что может стать ее самым большим хитом в Европе — Dolphin Surf.

Об этом пишет Electrek.

Это европейская версия бестселлера, электромобиля BYD Seagull, продающегося в Китае по цене менее 10 тысяч долларов.

Этот компактный электрический городской автомобиль стоит от 19 990 евро (22 700 долларов США), что дешевле популярных на европейском рынке моделей, включая VW ID.3, цена которого начинается примерно от 30 000 евро (34 000 долларов США).

Dolphin Surf присоединился к быстрорастущей европейской линейке электромобилей BYD.

Линейка уже включает в себя полный спектр премиальных моделей (Denzda), ультрароскошных (Yangwang), внедорожников, седанов и автомобилей начального уровня.

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НВ По материалам:

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