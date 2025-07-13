Windows 11 впервые обогнала предыдущую версию ПО по количеству пользователей — Finance.ua
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Windows 11 впервые обогнала предыдущую версию ПО по количеству пользователей

Технологии&Авто
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Windows 11 впервые обогнала предыдущую версию ПО по количеству пользователей
Windows 11 впервые обогнала предыдущую версию ПО по количеству пользователей
Windows 11 впервые стала самой популярной версией операционной системы от Microsoft, обойдя Windows 10 по доле пользователей.
Об этом сообщает Windows Central.
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По данным Stat Counter, в июле 2025 года Windows 11 установлена ​​на 50,88% устройств с Windows, тогда как Windows 10 опустилась до 46,2%.
Издание отмечает, что старт Windows 11 после релиза в 2021 году был медленным — к 2022 году его использовали менее 10% пользователей.
Однако количество пользователей начало расти после заявлений Microsoft о завершении поддержки предыдущей версии. Доля новой системы выросла до 18% в 2023 году, 36% - в 2024-м и достигла пика в 2025-м.
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Систему не любили из-за строгих системных требований и обязательной привязки к аккаунту Microsoft. Windows 11 стала самой популярной ОС среди игроков на платформе Steam.
Компания считает, что 2025 год станет ключевым для обновления пользователями своих устройств, поэтому серьезные изменения в Windows 11 отложены.
По материалам:
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