Правительство повысило зарплаты работникам судов — Finance.ua
Казна и Политика
53
Правительство повысило зарплаты государственных служащих, работающих в судах, на период военного положения.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Временно, на период военного положения (но не позднее чем до 31 декабря 2025 года) вводится дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих аппарата судов:
  • аппарата местных общих судов, которые провели классификацию должностей государственной службы — в размере 1,19;
  • аппарата апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений Государственной судебной администрации, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы — в размере 1,3;
  • Государственной судебной администрации, центрального органа управления Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы — в размере 1,2.
Откуда деньги
Повышение вышеупомянутых должностных окладов обеспечивается из судебного сбора и поступлений от обращения залога в доход государства.
Как пишет Мельничук, также повысили должностные оклады и работникам патронатных служб в системе правосудия.
Дополнительный коэффициент повышения составляет:
  • для Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 1,45;
  • для апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов — 1,3;
  • для местных общих судов — 1,25.
«На период военного положения премирование указанных работников органов системы правосудия осуществляется в размере, не превышающем 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения», — отметил Мельничук.
Ранее мы писали, что в Украине был введен новый вид премий для чиновников — по результатам ежегодного оценивания. Но в целом премии могут стать меньше из-за установленного лимита — не более 30% от годовой зарплаты того или иного чиновника.
Она утверждает обновленный порядок премирования госслужащих, детализируя механизм премирования и уточняя процедуры согласования для отдельных должностей.
В то же время ранее Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп Даниил Гетманцев раскритиковал миллионные зарплаты госслужащих, несмотря на отсутствие результатов их работы.
«Я неоднократно повторял, что не готов играть в популизм, и позиция у меня здесь достаточно четкая. Государственные служащие не могут работать бесплатно, у них должна быть конкурентная зарплата. Тем не менее, эти деньги чиновники должны получать за эффективную работу. Когда же человек получает более миллиона гривен зарплаты из бюджета в год, а результаты работы у него ноль — такие случаи недопустимы», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщает Министерство финансов Украины, заработная плата чиновников растет и дальше. Их зарплаты превышают средние по Украине. В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%. Напомним, средняя официальная зарплата в Украине в июне составила 22 337 гривен.
  • Где самая большая зарплата. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг -102,8 тысячи гривен. Второе место занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысячи гривен. Третье — Антимонопольный комитет — 92,7 тысячи гривен.
По материалам:
Finance.ua
