Правительство повысило зарплаты работникам судов — Finance.ua

Правительство повысило зарплаты работникам судов

Правительство повысило зарплаты государственных служащих, работающих в судах, на период военного положения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Временно, на период военного положения (но не позднее чем до 31 декабря 2025 года) вводится дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих аппарата судов:

аппарата местных общих судов, которые провели классификацию должностей государственной службы — в размере 1,19;

аппарата апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений Государственной судебной администрации, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы — в размере 1,3;

Государственной судебной администрации, центрального органа управления Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы — в размере 1,2.

Откуда деньги

Повышение вышеупомянутых должностных окладов обеспечивается из судебного сбора и поступлений от обращения залога в доход государства.

Как пишет Мельничук, также повысили должностные оклады и работникам патронатных служб в системе правосудия.

Дополнительный коэффициент повышения составляет:

для Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 1,45;

для апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов — 1,3;

для местных общих судов — 1,25.

«На период военного положения премирование указанных работников органов системы правосудия осуществляется в размере, не превышающем 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения», — отметил Мельничук.

«Я неоднократно повторял, что не готов играть в популизм, и позиция у меня здесь достаточно четкая. Государственные служащие не могут работать бесплатно, у них должна быть конкурентная зарплата. Тем не менее, эти деньги чиновники должны получать за эффективную работу. Когда же человек получает более миллиона гривен зарплаты из бюджета в год, а результаты работы у него ноль — такие случаи недопустимы», — написал он.

Справка Finance.ua:

Как сообщает Министерство финансов Украины, заработная плата чиновников растет и дальше. Их зарплаты превышают средние по Украине. В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%. Напомним, средняя официальная зарплата в Украине в июне составила 22 337 гривен.

Где самая большая зарплата. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг -102,8 тысячи гривен. Второе место занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысячи гривен. Третье — Антимонопольный комитет — 92,7 тысячи гривен.

