Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в первом полугодии 2025 года крупные и средние предприятия Украины показали положительный финансовый результат до налогообложения в размере 428,8 млрд грн.
В прошлом году этот показатель также был положительным и составил 491,2 млрд грн.
За первые шесть месяцев текущего года прибыль предприятий составила 555,7 млрд грн, что на 10,3% меньше по сравнению с январем-июнем 2024 года.
В то же время доля убыточных предприятий осталась на уровне 25,7%.
Они получили убытки в размере 126,9 млрд грн, что на 1,2% меньше по отношению к январю-июню 2024 года.
