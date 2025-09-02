Украинские замороженные овощи покоряют Европу — Finance.ua
Украинские замороженные овощи покоряют Европу

Украинские замороженные овощи покоряют Европу
В январе-июле 2025 года Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн замороженных овощей на сумму $6,1 млн.
Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на EastFruit.
Крупнейшие покупатели украинских замороженных овощей в первой половине 2025 года:
  • Германия — 30,5% от общего экспорта;
  • Польша — 24,1%;
  • Италия — 10,6%.

Импорт замороженных овощей в Украину

По информации AgroTimes со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины, объем импорта замороженных овощей в январе-июле 2025 года составил 7,6 тыс. тонн на $10,1 млн.
Основные поставщики:
  • Польша — 73,4%;
  • Бельгия — 14,1%;
  • Испания — 3,5%.

Лидерство Украины в экспорте замороженной малины

Как сообщал EastFruit, в 2024 году Украина впервые стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины, опередив Польшу и Сербию.
Общий экспорт замороженной малины в 2024 году: 65 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в прошлом году.
За три последних сезона объемы экспорта удвоились, в то время как Сербия сохранила стабильные показатели, а Польша сократила экспорт на 24%.
