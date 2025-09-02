Украинские замороженные овощи покоряют Европу — Finance.ua

Украинские замороженные овощи покоряют Европу Сегодня 05:36 — Казна и Политика

Украинские замороженные овощи покоряют Европу

В январе-июле 2025 года Украина экспортировала 6,2 тыс. тонн замороженных овощей на сумму $6,1 млн.

Об этом сообщает « Коммерсант Украинский » со ссылкой на EastFruit

Крупнейшие покупатели украинских замороженных овощей в первой половине 2025 года:

Германия — 30,5% от общего экспорта;

Польша — 24,1%;

Италия — 10,6%.

Импорт замороженных овощей в Украину

По информации AgroTimes со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины, объем импорта замороженных овощей в январе-июле 2025 года составил 7,6 тыс. тонн на $10,1 млн.

Основные поставщики:

Польша — 73,4%;

Бельгия — 14,1%;

Испания — 3,5%.

Лидерство Украины в экспорте замороженной малины

Как сообщал EastFruit, в 2024 году Украина впервые стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины, опередив Польшу и Сербию.

Общий экспорт замороженной малины в 2024 году: 65 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в прошлом году.

За три последних сезона объемы экспорта удвоились, в то время как Сербия сохранила стабильные показатели, а Польша сократила экспорт на 24%.

