Украина рассчитывает на $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США по программе PURL — Finance.ua

Украина рассчитывает на $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США по программе PURL
Украина рассчитывает на $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США по программе PURL

Казна и Политика
Украина рассчитывает, что в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку оружия в США, будет выделяться минимум 1 млрд долларов ежемесячно.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего видеообращения.
«Хочу поблагодарить партнеров, которые за этот месяц стали участниками программы PURL. Специальной нашей программы, позволяющей покупать необходимое оружие для Сил обороны Украины — покупать в Америке. За август мы добавили в программу Нидерланды, Норвегию, Швецию, Данию, Канаду, Бельгию и Латвию», — рассказал Зеленский.
По его словам, в программе уже больше двух миллиардов долларов.
«Сентябрь тоже должна быть с соответствующим результатом. Наша цель — не менее одного миллиарда долларов в программе ежемесячно. И это средства, которые идут на покупку очень эффективного оружия — ракет для „петриотов“, „хаймарсов“, систем оружия, которые нужны для защиты наших городов», — добавил президент.
Напомним, США и НАТО создали новый механизм поддержки Украины — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получили возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
Суть механизма состоит в формировании списка оборудования и боеприпасов в соответствии с запросами Украины. Эти запросы согласовываются Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявлены на регулярной основе. Координировать поставки оружия будет НАТО.
Зеленский
