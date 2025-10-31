0 800 307 555
ру
Украина привлекла $177 млн ​​от Всемирного банка: куда направят средства

Казна и Политика
Украина получила $177 млн ​​от Всемирного банка для финансирования реформ в сфере здравоохранения и фискального управления.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Два проекта поддержки реформ

Средства поступили в рамках двух программ:
  • 147 млн ​​долларов по проекту SURGE («Поддержка восстановления путем разумного фискального управления»);
  • 30 млн долларов по проекту THRIVE («Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность»).
Полученные средства отнесены к общему фонду государственного бюджета Украины.
Оба проекта реализуются по инструменту Program-for-Results (PforR) — «Программа кредитования с привязкой к результатам». Это означает, что финансирование предоставляется только по достижении конкретных показателей эффективности.

Проект SURGE

Программа SURGE работает с 2024 года. В ее рамках Всемирный банк уже заключил с Украиной соглашения более чем на 1 млрд долларов, в том числе предусмотрел 10 млн долларов грантовых средств. Цель проекта — повышение эффективности управления публичными инвестициями.
Для получения очередного транша Украина выполнила ряд условий, среди которых:
  • утвердила единый портфель публичных инвестиционных проектов на 2026−2028 годы с учетом гендерных и климатических аспектов;
  • приняла методические рекомендации по оценке влияния инвестиционных проектов на окружающую среду;
  • подтвердила выполнение Антикоррупционной программы Государственной налоговой службы.
До конца года Украина ожидает получить еще 249 млн долларов в рамках этого проекта.

Проект THRIVE

Программа THRIVE, начатая в 2024 году, направлена ​​на усиление системы здравоохранения и повышение эффективности Программы медицинских гарантий.
Общий объем финансирования — 1,2 млрд долларов, из которых уже подписаны соглашения на 449 млн кредитных и 5 млн грантовых средств.
Новый транш в размере 30 млн долларов Украина получила авансом для продолжения реформы Программы медицинских гарантий. Деньги будут направлены на укрепление способности Национальной службы здоровья Украины контролировать деятельность медучреждений и повышать качество медицинских услуг.
До конца года ожидается дополнительное финансирование в размере 17,5 млн долларов в рамках THRIVE.
По материалам:
Finance.ua
