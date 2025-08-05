США та НАТО запускають новий механізм підтримки України — Finance.ua

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України

США та НАТО створили новий механізм підтримки України — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте», — сказано в повідомленні.

Мета ініціативи

Партнери прагнуть прискорити постачання озброєння та систем, які можна оперативно надати Україні зі США.

Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Як працюватиме PURL

Суть механізму полягає у формуванні списку обладнання та боєприпасів відповідно до запитів України. Ці запити погоджуються Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. Координуватиме постачання зброї НАТО.

Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро. Очікується, що поставки зброї відбудуться вже найближчим часом.

Нагадаємо, про новий механізм військової допомоги Україні розповіло раніше з посиланням на поінформовані джерела видання Reuters . У тексті зазначалося, що США та НАТО обговорювали новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає оплату американського озброєння коштом європейських членів Альянсу.

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Згідно з концепцією, Україна формуватиме пакети запитів на суму приблизно 500 мільйонів доларів, вказуючи найбільш необхідні види озброєння. Після чого союзники по НАТО узгоджуватимуть між собою, хто постачатиме або оплачуватиме відповідні позиції.

Європейський чиновник на умовах анонімності заявляв, що завдяки новому механізму НАТО сподівається надати Україні озброєння на суму до 10 мільярдів доларів.

14 липня НАТО та Сполучені Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Дональд Трамп уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.

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