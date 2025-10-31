0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин уточнил, кто получит компенсацию за отпуск погибшего военнослужащего

Личные финансы
41
Кабмин уточнил, кто получит компенсацию за отпуск погибшего военнослужащего
Кабмин уточнил, кто получит компенсацию за отпуск погибшего военнослужащего
Кабинет Министров внес изменения в постановление № 37 от 16 января 2024 года, регулирующее выплату денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей погибших военнослужащих и полицейских.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кому будут выплачивать компенсацию

В случае гибели или смерти военнослужащего, денежная компенсация за неиспользованные им дни отпуска во время службы (после отчислений, предусмотренных законом) выплачивается:
  • если военный оставил личное распоряжение (документ, который составляется на случай плена), то деньги получат те, кто указан в этом документе, и в тех долях, которые там прописаны;
  • если такого распоряжения нет, то денежные средства выплачивают жене или мужу, законным представителям малолетних или несовершеннолетних детей, детям с инвалидностью с детства или их законным представителям, а также родителям военнослужащего. Все эти лица получают денежные средства равными долями;
  • если нет и распоряжения, и вышеупомянутых лиц, то компенсацию выплачивают совершеннолетним детям, родным братьям и сестрам военнослужащего (если он являлся их законным представителем), также в равных долях.
В случае отсутствия всех перечисленных лиц денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков входит в состав наследства.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 13627, которым предусмотрены ежемесячные выплаты для украинских военных, освобожденных из плена. Военные, которые после освобождения из плена требуют длительного стационарного лечения (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems