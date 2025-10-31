Кабмин уточнил, кто получит компенсацию за отпуск погибшего военнослужащего Сегодня 08:27 — Личные финансы

Кабмин уточнил, кто получит компенсацию за отпуск погибшего военнослужащего

Кабинет Министров внес изменения в постановление № 37 от 16 января 2024 года, регулирующее выплату денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей погибших военнослужащих и полицейских.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кому будут выплачивать компенсацию

В случае гибели или смерти военнослужащего, денежная компенсация за неиспользованные им дни отпуска во время службы (после отчислений, предусмотренных законом) выплачивается:

если военный оставил личное распоряжение (документ, который составляется на случай плена), то деньги получат те, кто указан в этом документе, и в тех долях, которые там прописаны;



если такого распоряжения нет, то денежные средства выплачивают жене или мужу, законным представителям малолетних или несовершеннолетних детей, детям с инвалидностью с детства или их законным представителям, а также родителям военнослужащего. Все эти лица получают денежные средства равными долями;

если нет и распоряжения, и вышеупомянутых лиц, то компенсацию выплачивают совершеннолетним детям, родным братьям и сестрам военнослужащего (если он являлся их законным представителем), также в равных долях.

В случае отсутствия всех перечисленных лиц денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков входит в состав наследства.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 13627, которым предусмотрены ежемесячные выплаты для украинских военных, освобожденных из плена. Военные, которые после освобождения из плена требуют длительного стационарного лечения (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.