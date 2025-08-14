Украина получила уже $1,5 млрд в рамках программы PURL — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила уже $1,5 млрд в рамках программы PURL

Казна и Политика
6
Украина получила уже $1,5 млрд в рамках программы PURL
Украина получила уже $1,5 млрд в рамках программы PURL
Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Германия выделили Украине $1,5 млрд на оборонные нужды в рамках инициативы PURL.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодняшний день у нас уже есть 1,5 миллиарда долларов», — написал он.
Глава государства отметил, что благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены НАТО могут сотрудничать по закупке изготовленного в США оружия для Украины.
Читайте также
«Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону», — подчеркнул Зеленский.
На сегодняшний день Нидерланды внесли 500 млн долларов, общий вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 млн долларов, а вчера Германия добавила еще 500 млн долларов. Украинский лидер поблагодарил Берлин за этот вклад.
«Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL — это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизнь наших людей и приближать достойный мир», — резюмировал Зеленский.
Читайте также
Напомним, США и НАТО создали новый механизм поддержки Украины — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получили возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems