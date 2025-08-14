Украина получила уже $1,5 млрд в рамках программы PURL — Finance.ua

Украина получила уже $1,5 млрд в рамках программы PURL Сегодня 18:04 — Казна и Политика

Украина получила уже $1,5 млрд в рамках программы PURL

Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Германия выделили Украине $1,5 млрд на оборонные нужды в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодняшний день у нас уже есть 1,5 миллиарда долларов», — написал он.

Глава государства отметил, что благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены НАТО могут сотрудничать по закупке изготовленного в США оружия для Украины.

Читайте также ЕС хочет создать фонд на €100 млрд для поддержки Украины

«Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону», — подчеркнул Зеленский.

На сегодняшний день Нидерланды внесли 500 млн долларов, общий вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 млн долларов, а вчера Германия добавила еще 500 млн долларов. Украинский лидер поблагодарил Берлин за этот вклад.

«Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL — это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизнь наших людей и приближать достойный мир», — резюмировал Зеленский.

Читайте также Во сколько обойдется замена военной поддержки США в Европе — подсчеты аналитиков

Напомним, США и НАТО создали новый механизм поддержки Украины — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря новому механизму страны-члены и партнеры получили возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.