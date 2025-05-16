Во сколько обойдется замена военной поддержки США в Европе — подсчеты аналитиков Сегодня 19:45

Во сколько обойдется замена военной поддержки США в Европе — подсчеты аналитиков

Европа могла бы выжить без военной поддержки США, но согласно новому отчету понадобится четверть века, чтобы заменить американцев, и это обойдется в 1 триллион долларов.

Об этом пишет Politico

Исследование Международного института стратегических исследований показало, что гипотетическое выведение войск США из Европы сделает членов НАТО на континенте уязвимыми к российской угрозе и альянс встанет перед «жестким выбором»: как восполнить огромные пробелы.

Важно, что затраты на аналогичную замену оборудования и персонала США составят около 1 триллиона долларов за 25 лет. Это включает единовременные расходы на закупку в размере от 226 до 344 миллиардов долларов — в зависимости от качества закупаемого оборудования — и дополнительные расходы, связанные с военным обслуживанием, персоналом и поддержкой.

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Интересно, что самой дорогой статьей в списке закупок будут 400 тактических боевых самолетов, за которыми следуют 20 эсминцев и 24 ракеты класса «земля-воздух» большой дальности.

IISS подсчитал, что в случае крупномасштабной военной операции по отражению российского нападения стоимость замены личного состава США (оценивается в 128 тысяч военнослужащих) превысит 12 миллиардов долларов.

Отмечается, что оценка не включает другие вопиющие пробелы, стоимость которых подсчитать сложнее. К ним относятся командование и управление, координация, космос, разведка и наблюдение, а также стоимость ядерного оружия. Аналитики пишут:

«Европейцам также необходимо будет заполнить некоторые главные должности, например должность верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе — командующего НАТО на континенте и его вторую по рангу военную должность. С выходом США из игры им также придется активизировать усилия по дипломатической координации».

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Важно, что восполнение пробела, оставленного США в Европе, потребует сочетания времени, долгосрочных политических обязательств и более амбициозных инвестиций. Но даже при неограниченной политической доброй воле и соответствующих денежных средствах европейская промышленность в краткосрочной перспективе не сможет удовлетворить увеличенный спрос, согласно IISS. Производители оружия столкнутся с узкими местами в цепочке поставок, нехваткой квалифицированных работников, а также финансовыми и нормативными ограничениями.

«Вероятнее всего, мечта „покупать европейское“, которую пропагандировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, не материализуется в течение некоторого времени. Даже если закупки в сухопутном секторе вырастут, другие секторы, такие как военно-морской и аэрокосмический, получили очень мало инвестиций. В некоторых отраслях, таких как ракетная артиллерия или малозаметные истребители, покупка местного просто невозможна», — считают эксперты.

Отмечается, что несмотря на сохраняющуюся зависимость Европы от американских военных поставщиков, есть признаки прогресса. По мнению авторов отчета, тенденция «покупать европейское», скорее всего, наберет обороты.

УНІАН По материалам:

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