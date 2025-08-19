В правительстве анонсировали программу Авто-для-Защитника: что предусмотрено — Finance.ua

В правительстве анонсировали программу Авто-для-Защитника: что предусмотрено
Кабинет Министров в 2025 году планирует запустить комплексную программу Авто-для-Защитника в рамках проекта программы действий правительства, сообщает интерфакс.
Что предусматривается
Государственное финансирование переоборудования транспортных средств под нужды лиц с инвалидностью в результате войны.
Правительство намерено систематизировать действующие акты и примет законопроекты, разграничивающие категории лиц, отстаивавших государственность и независимость Украины, а именно:
- ветераны Второй мировой войны, а также ветераны войны, участвовавшие в боевых действиях на территории других государств;
- лица, участвовавшие в Революции Достоинства;
- ветераны войны, принимавшие участие в отпоре вооруженной агрессии рф против Украины; лица, которые привлекались для обеспечения проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
- иностранные добровольцы, участвовавшие в отпоре вооруженной агрессии рф против Украины.
До 31 августа 2025 г. в Совет должны подать законопроект об основных принципах ветеранской политики в отношении лиц, участвовавших в отпоре вооруженной агрессии рф против Украины; до 31 августа 2026 года должно быть обеспечено сопровождение пакета законопроектов относительно ветеранов/ветеранок российско-украинской войны, привлеченных гражданских лиц и иностранных добровольцев, а также принятие регулирования на их имплементацию и доведение до исполнения в уполномоченных органах.
«Правительство запускает комплексную программу Авто-для-Защитника, объединяющую на 1 этапе (2025 год):
- государственное финансирование переоборудования транспортных средств под нужды лиц с инвалидностью в результате войны и возмещение расходов страхователей — участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны — за оплату услуг по заключению внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", — говорится в программе действий.
Уже до 15 сентября 2025 года должны принять постановление Кабмина о порядке предоставления компенсации и технические требования к переоборудованию транспортного средства; до 1 октября должно быть принято постановление об утверждении механизма компенсации расходов страхователей.
Как предусмотрено планом действий, до 31 декабря 2025 года должно быть возмещено 100 переоборудований транспортных средств лицам с инвалидностью в результате войны I-II групп, а до 31 декабря 2026 года 400 ветеранов воспользуются услугой переоборудования транспортного средства и получит ОСАГО на общую сумму 500 млн грн.
