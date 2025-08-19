В правительстве анонсировали программу Авто-для-Защитника: что предусмотрено — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В правительстве анонсировали программу Авто-для-Защитника: что предусмотрено

Технологии&Авто
71
В правительстве анонсировали программу Авто-для-Защитника: что предусмотрено
В правительстве анонсировали программу Авто-для-Защитника: что предусмотрено
Кабинет Министров в 2025 году планирует запустить комплексную программу Авто-для-Защитника в рамках проекта программы действий правительства, сообщает интерфакс.

Что предусматривается

Государственное финансирование переоборудования транспортных средств под нужды лиц с инвалидностью в результате войны.
Правительство намерено систематизировать действующие акты и примет законопроекты, разграничивающие категории лиц, отстаивавших государственность и независимость Украины, а именно:
  • ветераны Второй мировой войны, а также ветераны войны, участвовавшие в боевых действиях на территории других государств;
  • лица, участвовавшие в Революции Достоинства;
  • ветераны войны, принимавшие участие в отпоре вооруженной агрессии рф против Украины; лица, которые привлекались для обеспечения проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • иностранные добровольцы, участвовавшие в отпоре вооруженной агрессии рф против Украины.
До 31 августа 2025 г. в Совет должны подать законопроект об основных принципах ветеранской политики в отношении лиц, участвовавших в отпоре вооруженной агрессии рф против Украины; до 31 августа 2026 года должно быть обеспечено сопровождение пакета законопроектов относительно ветеранов/ветеранок российско-украинской войны, привлеченных гражданских лиц и иностранных добровольцев, а также принятие регулирования на их имплементацию и доведение до исполнения в уполномоченных органах.
«Правительство запускает комплексную программу Авто-для-Защитника, объединяющую на 1 этапе (2025 год):
  • государственное финансирование переоборудования транспортных средств под нужды лиц с инвалидностью в результате войны и возмещение расходов страхователей — участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны — за оплату услуг по заключению внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", — говорится в программе действий.
Уже до 15 сентября 2025 года должны принять постановление Кабмина о порядке предоставления компенсации и технические требования к переоборудованию транспортного средства; до 1 октября должно быть принято постановление об утверждении механизма компенсации расходов страхователей.
Как предусмотрено планом действий, до 31 декабря 2025 года должно быть возмещено 100 переоборудований транспортных средств лицам с инвалидностью в результате войны I-II групп, а до 31 декабря 2026 года 400 ветеранов воспользуются услугой переоборудования транспортного средства и получит ОСАГО на общую сумму 500 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
АвтоКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems