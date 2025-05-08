Где в Европе есть ядерное оружие — Finance.ua

Где в Европе есть ядерное оружие
В Европе ядерное оружие есть в двух странах. Однако в пределах НАТО оно находится еще в 5 государствах.
Свой ядерный арсенал в Европе есть только у Франции и Великобритании.
Франция
Франция является одним из пяти официальных ядерных государств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
Страна оснащена стратегическими ядерными ракетами, в том числе морским базированием, а также авиационными бомбами.
Великобритания
У Великобритании тоже имеется ядерный арсенал согласно ДНЯО. Основную часть ядерного вооружения составляют подводные ракетоносцы с ракетами Trident II, размещенные на базе Клайд в Шотландии.
Где в Европе еще есть ядерное оружие
На территориях некоторых европейских стран находится тактическое ядерное оружие США.
В рамках программы ядерного обмена НАТО оно находится в:
- Германии;
- Италии;
- Бельгии;
- Нидерландах;
- Турции.
Формально они не владеют ядерным оружием, но имеют к нему доступ на случай угрозы.
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