Где в Европе есть ядерное оружие — Finance.ua

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Где в Европе есть ядерное оружие

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Где в Европе есть ядерное оружие
Где в Европе есть ядерное оружие
В Европе ядерное оружие есть в двух странах. Однако в пределах НАТО оно находится еще в 5 государствах.
Свой ядерный арсенал в Европе есть только у Франции и Великобритании.

Франция

Франция является одним из пяти официальных ядерных государств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
Страна оснащена стратегическими ядерными ракетами, в том числе морским базированием, а также авиационными бомбами.

Великобритания

У Великобритании тоже имеется ядерный арсенал согласно ДНЯО. Основную часть ядерного вооружения составляют подводные ракетоносцы с ракетами Trident II, размещенные на базе Клайд в Шотландии.

Где в Европе еще есть ядерное оружие

На территориях некоторых европейских стран находится тактическое ядерное оружие США.
В рамках программы ядерного обмена НАТО оно находится в:
  • Германии;
  • Италии;
  • Бельгии;
  • Нидерландах;
  • Турции.
Формально они не владеют ядерным оружием, но имеют к нему доступ на случай угрозы.
По материалам:
Телеканал 24
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