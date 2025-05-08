Где в Европе есть ядерное оружие — Finance.ua

Где в Европе есть ядерное оружие Сегодня 18:40

Где в Европе есть ядерное оружие

В Европе ядерное оружие есть в двух странах. Однако в пределах НАТО оно находится еще в 5 государствах.

Свой ядерный арсенал в Европе есть только у Франции и Великобритании.

Франция

Франция является одним из пяти официальных ядерных государств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Страна оснащена стратегическими ядерными ракетами, в том числе морским базированием, а также авиационными бомбами.

Великобритания

У Великобритании тоже имеется ядерный арсенал согласно ДНЯО. Основную часть ядерного вооружения составляют подводные ракетоносцы с ракетами Trident II, размещенные на базе Клайд в Шотландии.

Где в Европе еще есть ядерное оружие

На территориях некоторых европейских стран находится тактическое ядерное оружие США.

В рамках программы ядерного обмена НАТО оно находится в:

Германии;

Италии;

Бельгии;

Нидерландах;

Турции.

Формально они не владеют ядерным оружием, но имеют к нему доступ на случай угрозы.

Телеканал 24 По материалам:

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