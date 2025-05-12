ЕС выделит еще 900 миллионов евро на вооружение для Украины — Finance.ua

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ЕС выделит еще 900 миллионов евро на вооружение для Украины

Казна и Политика
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ЕС выделит еще 900 миллионов евро на вооружение для Украины
ЕС выделит еще 900 миллионов евро на вооружение для Украины
Европейский союз выделит дополнительные 900 млн евро на закупку вооружения для Украины за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис.
«В течение следующих двух недель мы также потратим дополнительные 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет профинансировано за счет сверхприбылей от замороженных российских активов», — сказал он во время Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС.
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В прошлую пятницу Высокий представитель ЕС Кая Калас объявила, что ЕС инвестирует 1 млрд евро в оборонную промышленность Украины.
«На прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, и теперь деньги будут инвестированы в передовые технологии украинской оборонной промышленности, например производство беспилотников и ракет. Таким образом, ЕС выделил в общей сложности 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности», — уточнил представитель внешней дипломатической службы ЕС.
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Напомним, ранее Министерство экономики сообщило, что Украина получила очередной транш в размере 3,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Это первый транш финансовой поддержки, который Украина получила в 2025 году. Из полученных 3,5 млрд евро: 3,1 млрд — льготные кредиты и 400 млн — грантовые средства. Их направят на покрытие государственных расходов.
За два месяца 2025 Украина потратила 336,6 млрд грн из общего фонда госбюджета на безопасность и оборону. Это 62,5% всех бюджетных расходов за этот период, которые составили 538,2 млрд грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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