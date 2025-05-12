От помощи до интеграции оборонной промышленности Украины и ЕС. Еврокомиссар озвучил приоритеты — Finance.ua

От помощи до интеграции оборонной промышленности Украины и ЕС. Еврокомиссар озвучил приоритеты Сегодня 12:45 — Казна и Политика

От помощи до интеграции оборонной промышленности Украины и ЕС. Еврокомиссар озвучил приоритеты

За три года полномасштабной войны Европейский Союз и его государства-члены выделили €140 млрд помощи Украине, из которых €50 млрд — военная поддержка. Это инвестиция в безопасность всей Европы.

Об этом заявил европейский комиссар обороны и космоса Андрюс Кубилюс на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина, который проходит сегодня, 12 мая, в Брюсселе.

Поддержка Украины является главным приоритетом «Белой книги по обороне Европы» и включает передачу боеприпасов, систем ПВО, оборудования, а также обучение и доступ к европейским космическим технологиям.

По словам Кубилюса, сейчас важно перейти от логики помощи к логике интеграции оборонных отраслей Украины и ЕС. Это мнение озвучивала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Украина может воспользоваться производственными возможностями ЕС, финансовыми ресурсами и передовыми технологиями — от бронетехники до истребителей и систем ПВО. Но и Украина может многое дать ЕС. Ее промышленность быстрая, современная, способна создавать уникальные продукты — и часто вдвое дешевле, чем в Европе. К примеру, в прошлом году украинская оборонная промышленность увеличила производственные мощности с €1 до €35 миллиардов — в 35 раз!» — подчеркнул он.

И добавил, что Украина стала мировым лидером в производстве дронов и искусственного интеллекта, используя их в реальных боях, что служит ценным опытом для Европы.

Как отметил еврокомиссар, украинские дроны могут поражать более 80% целей на передовой и перекрывают движение даже для современных танков. Он назвал это будущим войн.

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Европейские государства уже не только передают Украине оружие, но и покупают у нее — в Украине, с Украиной и для Украины. Дания, Швеция и Исландия инвестируют в производство оружия в Украине.

«Мы должны не только покупать оружие, но и перенимать знания и технологии производства», — подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Он резюмировал: чтобы остановить путина, ЕС и Украина должны вместе производить больше, внедрять инновации чаще и достичь мира через силу благодаря мощностям производства и интеллекта.

theБабель По материалам:

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