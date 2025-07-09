ЕС хочет создать фонд на €100 млрд для поддержки Украины — Finance.ua
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ЕС хочет создать фонд на €100 млрд для поддержки Украины

Казна и Политика
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ЕС хочет создать фонд на €100 млрд для поддержки Украины
ЕС хочет создать фонд на €100 млрд для поддержки Украины
Европейский Союз планирует создать фонд в размере €100 млрд (около $117 млрд) для обеспечения долгосрочной поддержки Украины.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как сообщают источники, осведомленные о планах, средства могут стать частью предложения ЕС относительно следующего семилетнего бюджета, которое должны представить позже в этом месяце. Если предложение примут страны-члены в рамках бюджетных переговоров, то финансирование начнется в 2028 году.
Этот шаг сместит большую часть финансовой нагрузки на Европу, уменьшая роль США в поддержке Украины.
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С начала полномасштабной ЕС уже предоставил Украине почти 160 млрд евро помощи. В эту сумму входит действующий фонд на 50 млрд евро, предусматривающий предоставление грантов и кредитов до 2027 года. Также вместе со странами Группы семи ЕС создал инструмент кредитной поддержки на $50 млрд, финансируемый за счет доходов от замороженных активов российского центробанка.
Новая финансовая инициатива, вероятно, будет построена по той же модели: помощь от Еврокомиссии будет поступать в виде грантов и льготных ссуд. Большинство траншей связано с проведением реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.
Такая идея рассматривается вместе с другими вариантами и будет обсуждаться до того, как будут опубликованы детали следующей Многолетней финансовой рамки ЕС. Это должно произойти 16 июля, хотя некоторые детали могут появиться и позже, говорят собеседники Bloomberg.

Справка Finance.ua:

  • В исследовании Euroactiv говорится, что в прошлом году Европейский Союз потратил на российские энергоресурсы больше, чем выделил на финансовую помощь Украине. «В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива — всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году», — говорится в публикации;
  • 2025 год станет рекордным по объемам помощи в сфере безопасности. Во время «Рамштайна-28» партнеры Украины в очередной раз подтвердили свою решимость поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии;
  • Европа в определенной степени компенсирует сокращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, лидеры — скандинавские страны и Великобритания.
По материалам:
Finance.ua
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