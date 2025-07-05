Финансовая поддержка Украины: какие страны активно помогают (инфографика) — Finance.ua

Финансовая поддержка Украины: какие страны активно помогают (инфографика)
За три года большой войны в Украине по состоянию на конец апреля 2025 года лидеры по объемам помощи Украине остались неизменными — США, Великобритания и Германия. Наибольший процент из своего бюджета отдают Эстония, Дания и Литва.
Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики, сообщает «Слово и дело».
Самые большие объемы помощи с января 2022 года предоставили следующие страны:
- США — €114,63 млрд;
- Великобритания — €19,27 млрд;
- Германия — €15,92 млрд;
- Япония — €10,74 млрд;
- Канада — €10,36 млрд.
В то же время страны Балтии, Скандинавии по-прежнему вкладывают наибольшую долю от собственного ВВП — то есть несут соразмерно большее бремя, чем большие экономики.
В процентах к ВВП список лидеров выглядит следующим образом:
- Эстония — 2,63% как прямая помощь, еще 0,39% - вклад в помощь от ЕС;
- Дания — 2,58% напрямую, еще 0,38% взнос;
- Литва — 1,92% и 0,35%;
- Латвия — 1,54% и 0,37%;
- Швеция — 1,29% и 0,35%.
Так, благодаря вкладам стран, помогли и институты ЕС — €61,18 млрд.
Некоторые страны остались фактически не поддержают: Исландия, Турция, Новая Зеландия, Венгрия.
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