Финансовая поддержка Украины: какие страны активно помогают (инфографика) — Finance.ua

Финансовая поддержка Украины: какие страны активно помогают (инфографика) Сегодня 21:01

Финансовая поддержка Украины: какие страны активно помогают (инфографика)

За три года большой войны в Украине по состоянию на конец апреля 2025 года лидеры по объемам помощи Украине остались неизменными — США, Великобритания и Германия. Наибольший процент из своего бюджета отдают Эстония, Дания и Литва.

Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики, сообщает «Слово и дело».

Самые большие объемы помощи с января 2022 года предоставили следующие страны:

США — €114,63 млрд;

Великобритания — €19,27 млрд;

Германия — €15,92 млрд;

Япония — €10,74 млрд;

Канада — €10,36 млрд.

В то же время страны Балтии, Скандинавии по-прежнему вкладывают наибольшую долю от собственного ВВП — то есть несут соразмерно большее бремя, чем большие экономики.

В процентах к ВВП список лидеров выглядит следующим образом:

Эстония — 2,63% как прямая помощь, еще 0,39% - вклад в помощь от ЕС;

Дания — 2,58% напрямую, еще 0,38% взнос;

Литва — 1,92% и 0,35%;

Латвия — 1,54% и 0,37%;

Швеция — 1,29% и 0,35%.

Так, благодаря вкладам стран, помогли и институты ЕС — €61,18 млрд.

Некоторые страны остались фактически не поддержают: Исландия, Турция, Новая Зеландия, Венгрия.

Слово і Діло По материалам:

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