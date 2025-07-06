Dyson создала инновационную теплицу для выращивания клубники (фото, видео) — Finance.ua

Dyson создала инновационную теплицу для выращивания клубники (фото, видео) Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Dyson создала инновационную теплицу для выращивания клубники (фото, видео)

Dyson Farming — аграрное подразделение известного британского производителя фенов и пылесосов Dyson — запустил в Кэррингтоне (Линкольншир) 26-акровую теплицу, способную ежегодно поставлять на рынок 1 250 тонн первосортной клубники. Благодаря возобновляемой электроэнергии и теплу от соседнего биогазового комплекса ягода созревает в начале весны и поздней осени, уменьшая потребность в импорте.

Об этом говорится на сайте Dyson Farming

Как работает стеклянная ферма Dyson

Теплица длиной 760 метров размещает 1 456 рядов из 1 225 000 растений, произрастающих под компьютерным контролем климата.

Система автоматически регулирует температуру, влажность и подачу углекислого газа, а дождевая вода, собранная с крыши, хранится в лагуне и используется для орошения.

Подвесные желоба качаются из стороны в сторону, прибавляя 15% к урожайности без расширения площади.

Энергию и тепло теплица получает от двух анаэробных дигесторов Dyson Farming: отходы с полей расщепляются микроорганизмами, образуя питающий турбины газ (мощности хватает на 10 000 домохозяйств).

Побочный продукт — дигестат — возвращается на поля в качестве органического удобрения, а тепло вместе с углекислым газом подается трубами в стеклянный комплекс.

Самая заметная инновация — гибридная вертикальная система высотой 5,5 м, напоминающая гигантские колеса обзора.

Две алюминиевые платформы постоянно вращают лотки с растениями, обеспечивая равномерное освещение всей колонны и повышая плотность посадки на 250%.

Зимой урожай подсвечивают LED-панелями, а ночью растения обрабатывают ультрафиолетом, чтобы сдержать развитие плесени без химикатов.

Параллельно внедряются роботизированные «сборщики», которые с помощью компьютерного зрения оценивают спелость плодов, аккуратно отрезают их и сразу отправляют в упаковочный центр и холодильные камеры. Благодаря этому клубника попадает к потребителю максимально свежей.

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