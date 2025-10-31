Государственный долг Украины превысил 8 трлн грн Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Государственный долг Украины превысил 8 трлн грн

По состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8,02 трлн грн, или 194,2 млрд долларов США. Из этой суммы внешний долг составляет 6,06 трлн грн (75,6%), или 146,8 млрд долларов, а внутренний 1,96 трлн грн (24,4%), или 47,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В сентябре 2025 года объем государственного и гарантированного долга увеличился на 78,4 млрд грн (1,63 млрд долл.) из-за роста внешнего долга благодаря поступлению льготного финансирования от ЕС, Всемирного банка и правительств стран-партнеров.

В то же время государственный внутренний долг сократился на 0,3 млрд грн.

Министерство финансов отмечает, что средневзвешенная стоимость государственного долга продолжает снижаться, а средний срок погашения — увеличиваться.

К концу сентября средневзвешенная ставка долга составила 4,86% (против 4,95% в августе), а средний срок до погашения вырос до 12,7 лет (с 12,64 года месяцем ранее).

Структура госдолга

Подавляющую часть долга (64%) составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств.

Еще 23% - это ценные бумаги, выпущенные на внутреннем рынке, 8% — еврооблигации, а около 5% приходится на ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений.

Инфографика: Министерство финансов

За три квартала 2025 года Минфин провел 133 аукциона ОВГЗ, привлекая 408,6 млрд грн. Уровень рефинансирования рыночных облигаций составил 112%, в том числе:

в гривне — 118%;

в долларах США — 81%;

в евро — 87%.

В структуре государственного и гарантированного долга по валюте наибольшая доля приходится на евро — 41,5%. Дальше идут:

гривна — 22,8%;

доллар США — 22,7%;

специальные права заимствования (СПЗ) — 9,7%;

другие валюты (фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) — 3,3%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что из-за полномасштабной войны госдолг Украины вырос до рекордных уровней. В 2026 году он превысит 100% ВВП. В то же время у Украины есть обязательства перед Международным валютным фондом. Согласно программе EFF, государство должно восстановить устойчивость долга и достичь постепенного снижения показателя: до 82% ВВП в 2028 году и до 65% в 2033 году.

На украинскую экономику влияют разрушение инфраструктуры, падение ВВП в 2022 году, сокращение экспорта и инфляция. Несмотря на это, экономика адаптируется: зафиксирован рост ВВП с 2023 года, увеличиваются международные резервы, а бизнес приспосабливается к работе в условиях войны. Однако с каждым годом растет государственный долг и дефицит бюджета, в который закладываются рекордные расходы на оборону. Как менялась экономическая ситуация в Украине на протяжении большой войны — рассказываем здесь

