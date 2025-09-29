0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Общий долг Украины составил 7,95 трлн грн

Казна и Политика
1
Общий долг Украины составил 7,95 трлн грн
Общий долг Украины составил 7,95 трлн грн
По состоянию на 31 августа 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7951,29 млрд грн, или 192,71 млрд долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Структура долга

  • внешний долг — 5 989,86 млрд грн (75,34% от общей суммы), или 145,17 млрд долл.;
  • внутренний долг — 1961,43 млрд грн (24,66%), или 47,54 млрд долл.

Государственный долг

Общая сумма государственного долга составила 7657,17 млрд грн (96,3% от общего объема госдолга и гарантированного долга), или 185,58 млрд долл. США:
  • внешний долг — 5 776,97 млрд грн (72,66%), или 140,01 млрд долл.;
  • внутренний долг — 1880,2 млрд грн (23,65%), или 45,57 млрд долл.

Гарантированный государством долг

Сумма гарантированного долга составила 294,12 млрд. грн. (3,7%), или 7,13 млрд долл. США:
  • внешний — 212,89 млрд грн (2,68%), или 5,16 млрд долл.;
  • внутренний — 81,23 млрд грн (1,02%), или 1,97 млрд долл.

Динамика в августе

За август 2025 года государственный и гарантированный долг вырос:
  • в гривневом эквиваленте на 177,41 млрд. грн.;
  • в долларовом эквиваленте на 6,58 млрд долл. США.
Напомним, к концу второго квартала 2025 года глобальный долг достиг рекордных 337,7 трлн долларов. Рост произошел благодаря смягчению финансовых условий в мире, более слабому курсу доллара США и более гибкой политике ведущих центробанков.
За первое полугодие долг увеличился более чем на 21 трлн. долларов. Наибольший рост в долларовом измерении зафиксирован в Китае, Франции, США, Германии, Великобритании и Японии. Частично этот показатель объясняется снижением курса доллара, который с начала года ослаб на 9,75% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems