Общий долг Украины составил 7,95 трлн грн
По состоянию на 31 августа 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7951,29 млрд грн, или 192,71 млрд долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Структура долга
- внешний долг — 5 989,86 млрд грн (75,34% от общей суммы), или 145,17 млрд долл.;
- внутренний долг — 1961,43 млрд грн (24,66%), или 47,54 млрд долл.
Государственный долг
Общая сумма государственного долга составила 7657,17 млрд грн (96,3% от общего объема госдолга и гарантированного долга), или 185,58 млрд долл. США:
- внешний долг — 5 776,97 млрд грн (72,66%), или 140,01 млрд долл.;
- внутренний долг — 1880,2 млрд грн (23,65%), или 45,57 млрд долл.
Гарантированный государством долг
Сумма гарантированного долга составила 294,12 млрд. грн. (3,7%), или 7,13 млрд долл. США:
- внешний — 212,89 млрд грн (2,68%), или 5,16 млрд долл.;
- внутренний — 81,23 млрд грн (1,02%), или 1,97 млрд долл.
Динамика в августе
За август 2025 года государственный и гарантированный долг вырос:
- в гривневом эквиваленте на 177,41 млрд. грн.;
- в долларовом эквиваленте на 6,58 млрд долл. США.
Напомним, к концу второго квартала 2025 года глобальный долг достиг рекордных 337,7 трлн долларов. Рост произошел благодаря смягчению финансовых условий в мире, более слабому курсу доллара США и более гибкой политике ведущих центробанков.
За первое полугодие долг увеличился более чем на 21 трлн. долларов. Наибольший рост в долларовом измерении зафиксирован в Китае, Франции, США, Германии, Великобритании и Японии. Частично этот показатель объясняется снижением курса доллара, который с начала года ослаб на 9,75% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров.
