Правительство одобрило дорожную карту восстановления Украины на следующие три года

Казна и Политика
Правительство одобрило План мероприятий на 2025−2027 годы по реализации Государственной стратегии регионального развития на 2021−2027 годы.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
«Правительство одобрило План мероприятий на 2025−2027 годы, который содержит 101 пункт комплексного восстановления регионов: от реинтеграции деоккупированных территорий до создания современной социальной инфраструктуры в общинах. План мероприятий определяет конкретные шаги по восстановлению и развитию Украины в условиях войны», — говорится в сообщении.
Документ разработан для реализации Государственной стратегии регионального развития на 2021−2027 годы, утвержденной правительством в 2020 году и обновленной в августе 2024 года.
План рассчитан на 3 года и включает 101 задание с четкими индикаторами выполнения, сроками реализации и источниками финансирования из государственного и местных бюджетов, а также международных источников.
Отмечается, что он структурирован вокруг трех стратегических целей: формирование сплоченного государства, повышение конкурентоспособности регионов и развитие эффективного управления. Его принятие обеспечит координацию усилий всех уровней власти для достижения устойчивого и инклюзивного развития каждого региона страны.
Так, ключевыми направлениями плана является стимулирование развития территорий и реинтеграция деоккупированных земель, обеспечение качественных публичных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты, а также социальная защита ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц.
План предусматривает развитие сети учреждений и служб, в частности создание 4 500 классов безопасности в учебных заведениях, создание 800 тыс. кв. м жилья социального назначения, а также центров ментального здоровья и создание центров безопасности в общинах.
Особое внимание уделено развитию экономики регионов через создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, развитие туризма и внедрение цифровых технологий.
Укрінформ
