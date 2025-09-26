Украина обновила учет полезных ископаемых по стандартам ООН
Кабинет Министров проведет систему учета полезных ископаемых в соответствии с международными нормами.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам тематического экологического заседания правительства.
Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам
Национальная классификация теперь соответствует Рамочной классификации ООН. Это имеет несколько практических преимуществ:
- сделает отрасль более прозрачной и понятной для инвесторов;
- повысит конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;
- откроет новые возможности для бизнеса и экономики
Правительство отмечает, что это также важный шаг после подписания Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.
Справка Finance.ua:
- 30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о минералах, которое предусматривало создание украинско-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами;
- 3 сентября состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, она стала своеобразным «моментом запуска нового авто»;
- украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.
