Украина обновила учет полезных ископаемых по стандартам ООН Сегодня 19:40 — Казна и Политика

Кабинет Министров проведет систему учета полезных ископаемых в соответствии с международными нормами.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам тематического экологического заседания правительства.

Национальная классификация теперь соответствует Рамочной классификации ООН. Это имеет несколько практических преимуществ:

сделает отрасль более прозрачной и понятной для инвесторов;

повысит конкурентоспособность украинского сырья на мировом рынке;

откроет новые возможности для бизнеса и экономики

Правительство отмечает, что это также важный шаг после подписания Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Справка Finance.ua:

30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о минералах, которое предусматривало создание украинско-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами;

3 сентября состоялось первое заседание Управляющего совета Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егора Перелыгина, она стала своеобразным «моментом запуска нового авто»;

украинско-американский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.

