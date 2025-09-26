Государство сэкономит не менее 15 млрд грн, сократив неэффективные бюджетные программы — Гетманцев Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Государство сэкономит не менее 15 млрд грн, сократив неэффективные бюджетные программы — Гетманцев

Отменив «необязательные» и неэффективные бюджетные программы, можно направлять на более неотложные нужды не менее 15 млрд грн в год.

Об этом сказал в интервью Укринформу председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он, в частности, обратил внимание, что за 7 месяцев 2025 года освоение средств в пределах 35 бюджетных программ даже не начиналось, 20 программ профинансированы лишь на 20% от запланированного уровня, а 30 — только на 50%.

«При этом перед представлением бюджетного законопроекта на следующий год никаких выводов из этого, похоже, не сделано. И речь даже не о том, что на них предусмотрен значительный ресурс, 15 миллиардов гривен. Мы же должны продемонстрировать и обществу, и экономим международным партнерам, боремся за эффективность каждой израсходованной гривны и делаем выводы из предыдущих просчетов и ошибок», — считает народный депутат.

По его выводам, особенно во время войны государство должно отказаться от неэффективных бюджетных программ, распыляющих дефицитный финансовый ресурс. Также он раскритиковал планы сохранения в следующем году программ типа кешбэка или предоставления по 100 тысяч гривен креативным ФЛП.

«До наступления реального мира этого просто не должно быть. Мы не должны во время войны делать вид, что в стране царит мир», — убежден парламентарий.

Между позитивами законопроекта о госбюджете-2026 он назвал акцент на финансировании безопасности и обороны, предложения по повышению ряда социальных стандартов, расширению источников наполнения госказны за счет мер по детенизации.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.