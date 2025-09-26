0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируют создать жилищную инспекцию: чем будет заниматься

Казна и Политика
26
В Украине планируют создать жилищную инспекцию: чем будет заниматься
В Украине планируют создать жилищную инспекцию: чем будет заниматься
В Украине рассматривается возможность создания жилищной инспекции, которая будет контролировать выполнение нового жилищного законодательства. Парламент должен быть принят во втором чтении до конца года.
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк по результатам очередного заседания Рабочей группы.
«Законопроект № 12377 должен стать рамочным документом, задающим стратегические стандарты в сфере жилищной политики. Поэтому мы работаем максимально внимательно, чтобы финальный текст был четким, согласованным и способным работать на практике», — объяснила Шуляк.
По ее словам, его продолжением станут еще два законопроекта, которые будут детализировать все процессы, по которым будет реализовываться новая жилищная политика.
В этот раз рабочая группа рассматривала поправки в главы 7 и 8 законопроекта, касающиеся гарантий обеспечения жильем, а также механизмов контроля и ответственности.
Читайте также
Дискуссия затронула сразу несколько принципиальных вопросов. В частности, участники обсудили предложения по созданию жилищной инспекции. Мнения, отметила Шуляк, отличаются — от модели «карательного органа» до концепции жилищного омбудсмена. Но цель этого инструмента одна — контроль в жилищной сфере нужен, но он должен быть сбалансированным и не дублировать уже существующие функции.
Глава Комитета отметила, что впереди — финализация заключительных положений и подготовка законопроекта № 12377 ко второму чтению. Основная цель — качественно отработать все представленные правки, поскольку от этого зависит успешное его проведение через сессионный зал до конца 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems