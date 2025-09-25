0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во Львовской области строят новый 64-метровый мост (фото)

Казна и Политика
44
Во Львовской области строят новый 64-метровый мост (фото)
Во Львовской области строят новый 64-метровый мост (фото)
Как сообщает «Агентство восстановления», на автодороге Т-14−24 Сколе — Славское в населенном пункте Гребенов строят мостовой переход через реку Опир.
Во Львовской области строят новый 64-метровый мост (фото)
Для чего это
Автомобильная дорога Т-14−24 обеспечивает устойчивое транспортное сообщение между общинами и важна для развития туризма, экономики и социальной инфраструктуры в горном регионе Львовщины.
«Уже завершены работы по монтажу буронабивных свай, насадок, колонн, ригелей, подферменников. Начат монтаж балок. Следующим шагом будет устройство накладной плиты, опалубки, переходных плит, тротуаров с обеих сторон и бордюрного камня», — пишут в Агентстве.
Во Львовской области строят новый 64-метровый мост (фото)
Длина нового сооружения составит 64 метра. Также обустроят подходы к мосту.
Мостовой переход был построен в 1961 году. Капитальный ремонт производился только один раз, мост находился в аварийном состоянии. После обследования специалисты решили построить новое сооружение возле старого. Это позволит производить строительные работы без перекрытия движения транспорта.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 2023 год, в Украине насчитывается около 28,5 тысяч автомобильных и железнодорожных мостов;
  • по данным профильного научно-исследовательского института «ГосдорНИИ» — средний возраст большинства автомобильных мостов — более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 разрушены или повреждены в результате боевых действий.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems