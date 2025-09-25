Во Львовской области строят новый 64-метровый мост (фото) Сегодня 17:33 — Казна и Политика

Во Львовской области строят новый 64-метровый мост (фото)

Как сообщает « Агентство восстановления », на автодороге Т-14−24 Сколе — Славское в населенном пункте Гребенов строят мостовой переход через реку Опир.

Для чего это

Автомобильная дорога Т-14−24 обеспечивает устойчивое транспортное сообщение между общинами и важна для развития туризма, экономики и социальной инфраструктуры в горном регионе Львовщины.

«Уже завершены работы по монтажу буронабивных свай, насадок, колонн, ригелей, подферменников. Начат монтаж балок. Следующим шагом будет устройство накладной плиты, опалубки, переходных плит, тротуаров с обеих сторон и бордюрного камня», — пишут в Агентстве.

Длина нового сооружения составит 64 метра. Также обустроят подходы к мосту.

Мостовой переход был построен в 1961 году. Капитальный ремонт производился только один раз, мост находился в аварийном состоянии. После обследования специалисты решили построить новое сооружение возле старого. Это позволит производить строительные работы без перекрытия движения транспорта.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 2023 год, в Украине насчитывается около 28,5 тысяч автомобильных и железнодорожных мостов;

по данным профильного научно-исследовательского института «ГосдорНИИ» — средний возраст большинства автомобильных мостов — более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 разрушены или повреждены в результате боевых действий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.