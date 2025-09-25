ЕБРР изменил прогноз по экономике Украины на 2025 год Сегодня 11:00 — Казна и Политика

ЕБРР изменил прогноз по экономике Украины на 2025 год

ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2025 год.

В настоящее время ожидается рост ВВП на уровне 2,5% вместо ранее прогнозируемых 3,3%.

Об этом сообщается в прогноз банка за сентябрь 2025 года.

Причины

Снижение прогноза связано с высокой неопределенностью из-за войны россии против Украины.

Но при условии прекращения боевых действий и запуска послевоенного восстановления, ЕБРР оставил без изменений прогноз на 2026 год на уровне 5%.

По региону работы банка ожидается рост на уровне 3,1% в 2025 году с увеличением до 3,3% в 2026 году.

Как сообщается в отчете, Украина сумела сохранить макроэкономическую стабильность даже в условиях войны.

«Экономические перспективы Украины крайне неопределенные и зависят от хода войны, энергетической безопасности и международной поддержки», — говорится в документе.

В первом квартале 2025 года экономика Украины выросла на 0,9% в годовом выражении. Этому способствовали внутреннее потребление и инвестиции в критическую инфраструктуру.

Что ограничивает рост

Дефицит рабочей силы

Повреждение энергетической инфраструктуры.

Слабые показатели аграрного экспорта.

Уровень безработицы снизился до довоенного минимума в 12%, но трудоустройство остается затруднительным из-за мобилизации и эмиграции.

Бюджетный дефицит

По прогнозу он достигнет 22% ВВП. Для его покрытия планируется привлечь около 40 млрд долларов (34 млрд евро) внешнего финансирования, в основном от ЕС, стран G7 и МВФ, отмечают в банке.

Инфляция постепенно замедляется — с 15,9% в мае до 13,2% в августе.

Национальный банк Украины сохраняет учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 г., сдерживая инфляцию и поддерживая стабильность курса. Международные резервы в августе достигли 46 млрд долларов, что покрывает 5,5 месяца импорта.

Ранее НБУ еще раз снизил ожидания роста экономики Украины в этом году до 2,1% с 3,1% в апрельском макроэкономическом прогнозе.

НБУ прогнозирует на следующий год рост ВВП 2,3%, тогда как правительство — 2,4%.

По данным Госстата, в 2024 году рост ВВП Украины замедлился до 2,9% с 5,5% в 2023 году после падения на 28,8% в 2022-м — первого года полномасштабной российской агрессии.

Напомним, что ЕБРР — это крупнейший институциональный инвестор Украины. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года банк выделил Украине почти EUR8,4 млрд, включая EUR3 млрд энергетическому сектору.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.