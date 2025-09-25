ЕБРР изменил прогноз по экономике Украины на 2025 год
ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2025 год.
В настоящее время ожидается рост ВВП на уровне 2,5% вместо ранее прогнозируемых 3,3%.
Об этом сообщается в прогноз банка за сентябрь 2025 года.
Причины
Снижение прогноза связано с высокой неопределенностью из-за войны россии против Украины.
Но при условии прекращения боевых действий и запуска послевоенного восстановления, ЕБРР оставил без изменений прогноз на 2026 год на уровне 5%.
По региону работы банка ожидается рост на уровне 3,1% в 2025 году с увеличением до 3,3% в 2026 году.
Как сообщается в отчете, Украина сумела сохранить макроэкономическую стабильность даже в условиях войны.
«Экономические перспективы Украины крайне неопределенные и зависят от хода войны, энергетической безопасности и международной поддержки», — говорится в документе.
В первом квартале 2025 года экономика Украины выросла на 0,9% в годовом выражении. Этому способствовали внутреннее потребление и инвестиции в критическую инфраструктуру.
Что ограничивает рост
- Дефицит рабочей силы
- Повреждение энергетической инфраструктуры.
- Слабые показатели аграрного экспорта.
- Уровень безработицы снизился до довоенного минимума в 12%, но трудоустройство остается затруднительным из-за мобилизации и эмиграции.
Бюджетный дефицит
По прогнозу он достигнет 22% ВВП. Для его покрытия планируется привлечь около 40 млрд долларов (34 млрд евро) внешнего финансирования, в основном от ЕС, стран G7 и МВФ, отмечают в банке.
Инфляция постепенно замедляется — с 15,9% в мае до 13,2% в августе.
Национальный банк Украины сохраняет учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 г., сдерживая инфляцию и поддерживая стабильность курса. Международные резервы в августе достигли 46 млрд долларов, что покрывает 5,5 месяца импорта.
Ранее НБУ еще раз снизил ожидания роста экономики Украины в этом году до 2,1% с 3,1% в апрельском макроэкономическом прогнозе.
НБУ прогнозирует на следующий год рост ВВП 2,3%, тогда как правительство — 2,4%.
По данным Госстата, в 2024 году рост ВВП Украины замедлился до 2,9% с 5,5% в 2023 году после падения на 28,8% в 2022-м — первого года полномасштабной российской агрессии.
Напомним, что ЕБРР — это крупнейший институциональный инвестор Украины. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года банк выделил Украине почти EUR8,4 млрд, включая EUR3 млрд энергетическому сектору.
