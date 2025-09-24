0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще 16 компаний получили статус «важных для национальной экономики»

Казна и Политика
41
Еще 16 компаний получили статус «важных для национальной экономики»
Еще 16 компаний получили статус «важных для национальной экономики»
23 сентября Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период на своем очередном заседании определила еще 16 субъектов хозяйствования соответствующими Критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.
Новый статус обеспечивает предприятиям приоритетные условия деятельности и поддержки экономики страны.
К списку добавлены:
  • ООО «Дрозд и Ко».
  • ООО «ТК «Захид Груп».
  • ООО «Т-Линия».
  • ООО «Кратар Транс».
  • ООО «Ватавис Транс».
  • ООО «Арт-Транс Логистик».
  • ООО «Майами Транс Групп».
  • ООО «Олеумс».
  • ЧП «Ресурс-Юг».
  • ООО «Профи Трак».
  • ООО «ТСК Транс».
  • ООО «Брокинвест Групп».
  • ООО «Трансактив».
  • ООО «Логистическая компания «Автобот».
  • ООО «Украинско-немецкая фирма «Контек ЛТД».
  • ООО «Назар Кабан Травел»,
По состоянию на 23 сентября 2025 года уже 473 предприятия получили статус важных для национальной экономики в особый период.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems