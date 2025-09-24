Еще 16 компаний получили статус «важных для национальной экономики» Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Еще 16 компаний получили статус «важных для национальной экономики»

16 субъектов хозяйствования соответствующими Критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50. 23 сентября Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период на своем очередном заседании определила ещесоответствующими Критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.

Новый статус обеспечивает предприятиям приоритетные условия деятельности и поддержки экономики страны.

К списку добавлены:

ООО «Дрозд и Ко».

ООО «ТК «Захид Груп».

ООО «Т-Линия».

ООО «Кратар Транс».

ООО «Ватавис Транс».

ООО «Арт-Транс Логистик».

ООО «Майами Транс Групп».

ООО «Олеумс».

ЧП «Ресурс-Юг».

ООО «Профи Трак».

ООО «ТСК Транс».

ООО «Брокинвест Групп».

ООО «Трансактив».

ООО «Логистическая компания «Автобот».

ООО «Украинско-немецкая фирма «Контек ЛТД».

ООО «Назар Кабан Травел»,

По состоянию на 23 сентября 2025 года уже 473 предприятия получили статус важных для национальной экономики в особый период.

