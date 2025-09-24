Еще 16 компаний получили статус «важных для национальной экономики»
23 сентября Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период на своем очередном заседании определила еще 16 субъектов хозяйствования соответствующими Критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.
Новый статус обеспечивает предприятиям приоритетные условия деятельности и поддержки экономики страны.
К списку добавлены:
- ООО «Дрозд и Ко».
- ООО «ТК «Захид Груп».
- ООО «Т-Линия».
- ООО «Кратар Транс».
- ООО «Ватавис Транс».
- ООО «Арт-Транс Логистик».
- ООО «Майами Транс Групп».
- ООО «Олеумс».
- ЧП «Ресурс-Юг».
- ООО «Профи Трак».
- ООО «ТСК Транс».
- ООО «Брокинвест Групп».
- ООО «Трансактив».
- ООО «Логистическая компания «Автобот».
- ООО «Украинско-немецкая фирма «Контек ЛТД».
- ООО «Назар Кабан Травел»,
По состоянию на 23 сентября 2025 года уже 473 предприятия получили статус важных для национальной экономики в особый период.
Поделиться новостью
Также по теме
Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины
Еще 16 компаний получили статус «важных для национальной экономики»
Минфин разместил ОВГЗ на 5,6 млрд грн и $204 млн
Кто оплачивает больничный военнослужащему во время мобилизации — объяснение
С 1 октября вводятся требования минимального размера зарплаты: кого это касается
Кабмин представил план реформ для Минобороны: э-ТЦК, Космические Силы и новая система рекрутинга