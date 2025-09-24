Кто оплачивает больничный военнослужащему во время мобилизации — объяснение Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Кто оплачивает больничный военнослужащему во время мобилизации — объяснение

Когда страховой случай наступил во время выполнения государственного долга, такое лицо не приобретает статус застрахованного лица, так как на время мобилизации такие работники освобождаются от исполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и за ними сохраняется только место работы и должность.

Об этом пишет Главное управление ПФУ в Днепропетровской области.

Читайте также Освобожденным из плена военным будут выплачивать 50 тыс. грн на лечение

То есть в этот период мобилизованный работник теряет статус застрахованного лица.

В этот период мобилизованным работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины, так как военнообязанные, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, в особый период приобретают новый юридический статус — военнослужащие.

Читайте также Пенсионный фонд задолжал военным пенсионерам более 50 миллиардов

В этой связи на них должны распространяться другие нормы социальной защиты на случай временной потери трудоспособности.

Электронные листки нетрудоспособности, автоматически сформированные для военнослужащего, не требуют обработки предприятием, по ним не нужно проводить расчеты и подавать заявление-расчет в Пенсионный фонд Украины.

Читайте также Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн

После увольнения с военной службы работник должен приступить к работе по предыдущему месту работы.

Оплата больничных производится работодателем с даты, когда застрахованное лицо приступило к выполнению своих основных обязанностей на предприятии согласно приказу.

Ранее Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 13627, предусматривающий государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном лечении.

Законопроектом предлагают установить военнослужащим, которые сразу после их освобождения из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, ежемесячную выплату дополнительного вознаграждения в размере 50 тыс. гривен на условиях и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.