0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто оплачивает больничный военнослужащему во время мобилизации — объяснение

Казна и Политика
25
Кто оплачивает больничный военнослужащему во время мобилизации — объяснение
Кто оплачивает больничный военнослужащему во время мобилизации — объяснение
Когда страховой случай наступил во время выполнения государственного долга, такое лицо не приобретает статус застрахованного лица, так как на время мобилизации такие работники освобождаются от исполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и за ними сохраняется только место работы и должность.
Об этом пишет Главное управление ПФУ в Днепропетровской области.
Читайте также
То есть в этот период мобилизованный работник теряет статус застрахованного лица.
В этот период мобилизованным работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины, так как военнообязанные, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, в особый период приобретают новый юридический статус — военнослужащие.
Читайте также
В этой связи на них должны распространяться другие нормы социальной защиты на случай временной потери трудоспособности.
Электронные листки нетрудоспособности, автоматически сформированные для военнослужащего, не требуют обработки предприятием, по ним не нужно проводить расчеты и подавать заявление-расчет в Пенсионный фонд Украины.
Читайте также
После увольнения с военной службы работник должен приступить к работе по предыдущему месту работы.
Оплата больничных производится работодателем с даты, когда застрахованное лицо приступило к выполнению своих основных обязанностей на предприятии согласно приказу.
Место для вашей рекламы
Ранее Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 13627, предусматривающий государственную поддержку для военнослужащих, освобожденных из российского плена и нуждающихся в длительном лечении.
Законопроектом предлагают установить военнослужащим, которые сразу после их освобождения из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен) находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, ежемесячную выплату дополнительного вознаграждения в размере 50 тыс. гривен на условиях и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems