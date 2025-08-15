Пенсионный фонд задолжал военным пенсионерам более 50 миллиардов — Finance.ua
Пенсионный фонд задолжал военным пенсионерам более 50 миллиардов

Казна и Политика
45
По состоянию на 1 июля 2025 г. задолженность Пенсионного фонда перед военными пенсионерами по решениям судов составляет 51,3 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По словам депутата, текущие пенсии этой категории выплачиваются в срок и без задолженностей. Проблема касается только начисленных, но не выплаченных сумм за предыдущие периоды, подтвержденные судебными решениями.
Гетманцев отметил, что размер долга почти равен всем доходам от общеобязательного государственного пенсионного страхования за июль 2025 года — 52,5 млрд грн.
«Это огромные средства, но мы должны найти ресурсы, чтобы постепенно погасить долг перед военными пенсионерами, — подчеркнул он. — Это также сигнал нынешним защитникам, что государство выполняет свои обязательства».

Чтобы найти финансирование, Гетманцев предлагает активнее бороться с теневой экономикой, которая, по оценкам, ежегодно наносит бюджету потери на 900 млрд грн, а также оптимизировать государственные расходы, отказываясь от неэффективных программ.
Напомним, после увольнения с военной службы украинцы имеют право получать пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в случае утраты кормильца.
Участники боевых действий (УБД) в Украине получают ряд льгот от государства. Среди них досрочный выход на пенсию. Во сколько выходят на пенсию УБД в Украине, как рассчитывается стаж за время военной службы и сколько участники боевых действий могут получать пенсии — в комментарии рассказал адвокат.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
