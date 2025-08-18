Миссия МВФ приедет в Украину в конце августа — Finance.ua

Миссия МВФ приедет в Украину в конце августа Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в конце августа в страну прибудет миссия Международного валютного фонда (МВФ).

RegioNews. Об этом она сказала во время презентации Программы действий правительства.

«Продолжаем работу с международными партнерами: в конце августа в Украину прибудет миссия МВФ», — сказала Свириденко.

Она также добавила, что в переговорную группу могут войти депутаты Верховной Рады.

Кроме того, премьер отметила, что правительство активно сотрудничает с Европейским Союзом, предоставившим более 3 млрд евро поддержки. В то же время в Украине идет подготовка к решениям по инициативе ERA.

Справка: ERA — совместная инициатива стран G7. Общий объем программы составляет 50 млрд долларов. Средства будут поступать от доходов замороженных активов россии.

Напомним, в начале июля исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы EFF. По его результатам Украина получит девятый транш в размере около 500 миллионов долларов США.

Ранее в МВФ призвали Украину повысить тарифы на коммунальные услуги до «уровня возмещения расходов». Такой шаг должен способствовать возобновлению доходности энергетического сектора.

