По состоянию на 1 августа 2025 года в реестре Дія. City зарегистрировано 2210 компаний. Это намного меньше, чем ожидалось, даже несмотря на то, что правительство разрешило присоединять не только ІТ-компании. Часть индустрии по-прежнему предпочитает схемы с ФЛП для минимизации налогов.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Из резидентов Дія. City 870 компаний выбрали налог на выведенный капитал (НнВК), что составляет 39,4%. Этот показатель сокращается, за январь-август 2025 года доля снизилась еще на 8 п.п.

В течение января-июля 2025 года резиденты Дія. City уплатили в бюджет 16,3 млрд грн (без ЕСВ), из них 8,1 млрд грн обеспечили плательщики НнВК. Это на 7,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Структура поступлений:

налог на прибыль — 2,3 млрд грн, в т. ч. по плательщикам НнВК — 0,6 млрд (+0,5 млрд к 2024 г.);

по плательщикам НнВК — 0,6 млрд (+0,5 млрд к 2024 г.); НДС — 5,6 млрд грн, в т. ч. НнВК — 3,0 млрд (+2,0 млрд к 2024 г.);

НнВК — 3,0 млрд (+2,0 млрд к 2024 г.); НДФЛ и военный сбор — 8,4 млрд грн, в т. ч. НнВК — 4,5 млрд (+5,0 млрд к 2024 г.).

Возмещение НДС для резидентов Дія. City составило 0,8 млрд грн (+0,6 млрд к 2024 г.), из них 0,5 млрд грн получили плательщики ПнВК.

Таким образом, Гетманцев сделал несколько выводов. Во-первых, налоговые поступления от резидентов Дія. City в 2025 году выросли, особенно за счет НДФЛ, военного сбора и НДС. Во-вторых, несмотря на уникальные условия, режим не охватил даже половину отрасли, которая до сих пор работает через ФЛП.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал , что за январь-июнь резиденты «Дія.City» уплатили почти 16 млрд гривен налогов. Это почти как за весь 2024 год, когда налоговые поступления составляли 18 млрд гривен.

По словам Федорова, сумма уплаченных налогов за первое полугодие рекордная, а средства пойдут на армию, экономику и восстановление Украины. В настоящее время резидентами «Дія.City» являются 2 тыс. компаний. Среди них, как украинские бизнесы, так и международные гиганты.

Кабинет Министров расширил список сфер, компании из которых могут стать резидентами правового и налогового режима Дія.City. Теперь присоединиться к режиму Действие. City смогут компании, работающие по следующим направлениям:

Цифровое моделирование зданий — технологии, применяемые для точного планирования, проектирования и управления всеми этапами строительства. Обработка аудиовизуальных произведений — деятельность в сфере послепроизводства контента, компьютерной графики, анимации, спецэффектов и создания фонограмм.

