Минцифры добавляет новые направления для резидентов «Дія.City» — Finance.ua

Минцифры добавляет новые направления для резидентов «Дія.City» Сегодня 03:39

Минцифры добавляет новые направления для резидентов «Дія.City»

Министерство цифровой трансформации Украины расширяет рамки специального правового режима «Дія.City». В 2025 году резиденты получат новые возможности для развития бизнеса: от оборонных R&D до BIM-технологий и создания аудиовизуального контента.

Об этом рассказала пресс-служба министерства в комментарии изданию Speka.

Что изменится для резидентов «Дія.City»

Кабмин принял постановление № 204 от 21 февраля 2025 года, расширяющее перечень разрешенных видов деятельности для резидентов «Дія.City». Компании, занимающиеся исследованиями и разработками (R&D) в оборонной отрасли, теперь могут становиться резидентами.

Такими разработками считаются производство аккумуляторов и батарей для беспилотников, транспорта, техническое обслуживание электроники, компьютерной техники, оптического оборудования.

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Минцифры работает над новым проектом постановления, который позволит внести в перечень видов деятельности резидентов «Дія.City» еще ряд инновационных направлений. Среди них, например, инжиниринг с использованием BIM-технологий (Building Information Modeling), являющихся основой цифровой трансформации в строительстве, а также отрасль создания и обработки аудиовизуального контента. Речь идет о постпроизводстве видео, спецэффектах, компьютерной графике, анимации, производстве фонограмм, разработке видеоигр и предоставлении рекламных услуг.

Все эти изменения направлены на увеличение количества компаний, которые смогут получить статус резидента «Дія.City». Это стало частью стратегии цифровизации Украины и стимулирования ее экономики в соответствии с Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине».

Speka По материалам:

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