С начала года резиденты Дія. City уплатили более 8 млрд гривен налогов — Finance.ua
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С начала года резиденты Дія. City уплатили более 8 млрд гривен налогов

Казна и Политика
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С начала года резиденты Дія. City уплатили более 8 млрд гривен налогов
С начала года резиденты Дія. City уплатили более 8 млрд гривен налогов
За первый квартал текущего года компании, являющиеся резидентами Дія. City, перечислили в бюджет более 8 миллиардов гривен налогов.
Об этом рассказал вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров.
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В настоящее время резидентами являются около 1750 компаний, в которых работает более 105 тысяч человек.
Как отметил глава Минцифры, это более трети всех ІТ-специалистов в Украине.
Из этих 105 тысяч человек, 62% - оформлены по трудовым договорам, еще 33% - по гиг-контрактам, 5% - как ФЛП.
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Также Федоров рассказал, что у правовому режиму присоединились 10 R&D-компаний в сфере обороны, медицины, изготовления чипов.
Напомним, ранее глава Минцифры сообщал, что в Украине забронировано не более 5% IT-специалистов от общего количества.
По его словам, больше всего людей забронировано в энергетике и производстве оружия.
По материалам:
Finance.ua
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