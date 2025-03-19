Как «Дія.City» повлияла на валютные поступления в экономику Украины в 2024 году — Finance.ua
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Как «Дія.City» повлияла на валютные поступления в экономику Украины в 2024 году

Казна и Политика
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Как «Дія.City» повлияла на валютные поступления в экономику Украины в 2024 году
Как «Дія.City» повлияла на валютные поступления в экономику Украины в 2024 году
Согласно данным о внешней торговле, экспорт компьютерных услуг за 2024 год составил $6,4 млрд.
Об этом Национальный банк сообщил в ответ на информационный запрос The Page.
Нацбанк Украины сообщил, что не располагает некоторыми данными о валютных поступлениях в экономику Украины, в частности от резидентов «Дія.City». Это связано с тем, что статистическая отчетность банков не содержит отдельного параметра поступлений в Украину средств в иностранной валюте, связанных с резидентами «Дія.City».
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Однако, по данным о внешней торговле, экспорт компьютерных услуг за 2024 год составил $6,4 млрд. Этот показатель охватывает деятельность компаний-резидентов «Дія.City», хотя не выделяет их отдельно.
Напомним, что специальный правовой режим «Дія.City» введен для стимулирования развития IT-индустрии в Украине. Он предусматривает специальные налоговые условия, гибкое регулирование трудовых отношений и возможность привлечения инвестиций.
По материалам:
The page
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