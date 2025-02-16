Резиденты «Дія.City», которые уплатили больше всего налогов: лидеры рейтинга — Finance.ua

Резиденты «Дія.City», которые уплатили больше всего налогов: лидеры рейтинга
В прошлом году резиденты «Дія.City» пополнили бюджет Украины более чем на 18 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба «Дія.City».
Среди компаний, уплативших больше всего налогов, лидерами стали:
- Monobank;
- FAVBET Tech;
- SoftServe;
- Украинский процессинговый центр;
- EPAM Systems.
Какие налоговые условия «Дія.City»
Отмечается, что в настоящее время в пространстве действуют следующие налоговые условия: налоги на труд — 5% НДФЛ + 5% военного сбора + ЕСВ 22% от минимальной заработной платы.
Налоги на прибыль компании — 9% на выведенный капитал или 18% на прибыль.
Напомним, в январе 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 123,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Год назад в январе было собрано 116 млрд грн. Таким образом, рост составляет 6,1%.
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