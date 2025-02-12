За 5 лет стальные производители Украины уплатили $6,2 млрд налогов и сборов — Finance.ua

За 5 лет стальные производители Украины уплатили $6,2 млрд налогов и сборов Сегодня 19:46

За 5 лет стальные производители Украины уплатили $6,2 млрд налогов и сборов

По итогам прошлого года отчисления в бюджеты всех уровней от компаний отрасли выросли на 36% - до 32,4 млрд грн.

Об этом свидетельствует аналитика GMC Center.

Налоговые цифры

Несмотря на военные действия и разрушения, металлургические предприятия продолжают работать и платить налоги в государственный и местные бюджеты, делая свой вклад в поддержку страны. Налоговые отчисления металлургии включают налог на прибыль, единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, плату за землю и пользование недрами, а также другие виды налогов и сборов.

По итогам прошлого года отчисления в бюджеты всех уровней четырех крупнейших металлургических компаний выросли на 36% - до 32,4 млрд грн.

В 2024 году все крупнейшие стальные производители увеличили уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней:

«Метинвест» — на 36%, до 19,8 млрд грн;

«АрселорМиттал Кривой Рог» — на 60%, до 6,6 млрд грн;

«Интерпайп» — на 27%, до 5,5 млрд грн.

Всего за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

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В текущих условиях любые финансовые поступления в госбюджет — это прямой вклад в обороноспособность страны, поскольку все собранные внутри страны налоги и сборы тратятся на оборонные цели, а социальные расходы финансируются за счет международной финансовой помощи. Кроме того, предприятия отрасли активно финансируют помощь ВСУ и местным общинам в регионах присутствия.

Реальная ситуация в отрасли

В результате полномасштабной войны стальная отрасль пострадала больше всех других отраслей украинской экономики и уже третий год подряд работает в условиях выживания. Красноречивее всего о реальной ситуации в отрасли говорят следующие факты:

Металлурги потеряли 2 крупнейших комбината и более 40% производства стали из-за оккупации Мариуполя. Стоимость логистики в начале войны выросла в 4−5 раз. Позже грузовые тарифы опустились, но они все равно в 2 раза выше довоенных. Предприятия практически не имеют возможности привлечь внешнее финансирование с учетом военных рисков. В конце 2024 года была прекращена добыча высококачественного коксующегося угля на «Шахтоуправлении Покровское», на долю которого приходилось 66% внутреннего рынка в 2024 году. Такая ситуация заставляет начать импорт 2,5 млн т коксующегося угля или кокса. Металлургические компании продолжают работу в прифронтовых регионах, ежедневно пребывающих под обстрелами. За 2022−2023 гг. четыре крупнейших металлургических предприятия получили 122 млрд грн чистых убытков.

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Крупнейшие заводы украинских производителей стали находятся в прифронтовых регионах, пребывая под постоянными обстрелами — Интерпайп (Никополь и Днепр), Метинвест (Запорожье). Очень важна роль металлургических заводов в этих городах, обеспечение занятости и рабочих мест — уплата местных налогов.

«В настоящее время украинские метпредприятия находятся в самой тяжелой ситуации среди всех отраслей украинской экономики, а 2025 год, вполне возможно, будет одним из самых сложных для стальной отрасли Украины», — подытожили в GMC Center.

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